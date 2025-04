Najchętniej kupowane auta w Polsce. Sensacyjne wyniki i zdumiewające porażki. Król rynku ma problem

Przez lata na polskim rynku wiało nudą. O pozycję lidera biła się Toyota ze Skodą, a handlowcy walczyli o najlepsze kontrakty flotowe (w Polsce od lat najwięcej samochodów kupują przedsiębiorcy, a nie nabywcy indywidualni). To było widać na ulicach. Typowe auto służbowe to Skoda Octavia albo Toyota Corolla czy Yaris. Typowe auto kupowane zaś przez osobę prywatną to Toyota Yaris Cross, Toyota C-HR albo KIA Sportage. Tak było jeszcze w 2024 r. który zakończył się sporymi wzrostami. Handlowcy mogli otwierać szampana po podsumowaniu wyników.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa Skoda Elroq RS. Elektryczny hot hatch w 2025 r.

Początek 2025 r. przyniósł zaś sporo niespodzianek. Wielka trójka to dalej Toyota, Skoda i Volkswagen. Choć Japończycy wciąż rządzą to jednak mają sporo powodów do niepokoju. Okazuje się, że w firmowych statystykach odnotowano duży spadek. W porównaniu do 2024 r. Toyota odnotowała aż 11,30 proc. mniejszą sprzedaż aut (segment osobowych i dostawczych). To ponad 3,4 tys. sztuk mniej. Sporo!

Sprzedaż samochodów osobowych i dostawczych w Polsce w okresie styczeń – marzec 2025 r. (porównanie do 2024 r.)

Toyota. 26 816 egz. (-11,30 proc.) Skoda. 13 685 egz. (-7,59 proc.) Volkswagen. 12 382 egz. (+34,65 proc.) Kia. 8 230 egz. (-1,53 proc.) Audi. 7896 egz. (+17,87 proc.) Mercedes. 7746 egz. (-1,63 proc.) Hyundai. 7645 egz. (+1,20 proc.) Renault. 7 504 egz. (-2,81 proc.) BMW. 6 686 egz. (-6,69 proc.) Ford. 6441 egz. (+21,62 proc.)

W powyższym zestawieniu uwzględniono samochody osobowe i dostawcze. A czy ranking zmieni się po wyłączeniu pojazdów dostawczych? I to jak! Robi się jeszcze ciekawiej szczególnie z perspektywy marek premium, które radzą sobie wyjątkowo dobrze w naszym kraju.

Zobacz wideo Volvo EX30 Cross Country na zamrożonym jeziorze w Szwecji

Sprzedaż samochodów osobowych w Polsce w okresie styczeń – marzec 2025 r. (porównanie do 2024 r.)

Toyota. 24 241 egz. (-14,35 proc.) Skoda. 13 612 egz. (-7,63 proc.) Volkswagen. 10 531 egz. (+35,15 proc.) Kia. 8 227 egz. (-1,57 proc.) Audi. 7896 egz. (+17,87 proc.) Hyundai. 7645 egz. (+1,20 proc.) BMW. 6 686 egz. (-6,69 proc.) Mercedes. 6371 egz. (-0,93 proc.) Renault. 5019 egz. (-8,38 proc.) Volvo. 5019 egz. (+0,14)

Tuż za pierwszą dziesiątką znalazł się Lexus, który od początku roku sprzedał więcej aut (5013 sztuk) niż Dacia (4771), Nissan (3991) oraz Ford (3712). W pierwszej 20 zadebiutowali jeszcze Chińczycy. MG z wynikiem 3049 egz. znalazło się na 15 miejscu i wyprzedziło m.in. Cuprę, Peugeota, Suzuki czy Opla i Citroena. Dobrze radzi sobie także Omoda i Jaecoo (odpowiednio 1193 egz. i 1202 egz.), które mocno zbliżyło się do Seata (1245 sztuk). O sukcesie można wspominać w przypadku marki BYD. Choć 531 aut to nie jest imponujący wynik, ale to i tak więcej niż sprzedała Alfa Romeo (501), Fiat (494) czy Mitsubishi (366). W najnowszych statystykach pojawiły się także Leapmotor (56 sztuk) i Xpeng (10). Ale to dopiero początek. Wiele wskazuje na to, że z miesiąca na miesiąc będą coraz bardziej widoczni.