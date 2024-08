Wyjeżdżają spod ziemi, a potem znikają. Przy warszawskim skrzyżowaniu pojawiła się dziwna konstrukcja

Sygnalizacja świetlna jest kluczowym elementem sterowania ruchem na ulicach miast. Pozwala nie tylko systematyzować przejazd aut, ale także ogranicza kolizyjność poszczególnych kierunków i czasami redukuje korki. Nie byłoby jednak współczesnych świateł bez zaawansowanych i elektronicznych sterowników.

Szafy sterownicze do świateł na skrzyżowaniach są coraz większe

Dziś sterowniki stanowią naprawdę skomplikowaną aparaturę. Przyjmują formę tzw. szaf sterowniczych. To nic innego, jak wielkie skrzynki ustawiane przy skrzyżowaniach. Czemu potrafią być tak ogromne? Bo dziś nie tylko uruchamiają konkretne sygnały. One również pozwalają wykrywać pieszych i rowerzystów, dostosowywać długość sygnałów do natężenia ruchu czy nadawać priorytety pojazdom transportu publicznego.

Rosnące szafy powodują trzy problemy. Pierwszy jest taki, że mogły ograniczać widoczność na skrzyżowaniu. Potrafiły zasłaniać pieszego kierowcy lub stanowić barierę w ciągu pieszo-rowerowym. Drugi jest taki, że często stawały się "ofiarami" poważnych wypadków. To sprawiało, że sygnalizacja świetlna była wyłączona przez kilka godzin, a czasami nawet dni. Trzeci jest taki, że często nie da się ich nigdzie przenieść. W centrach miast skrzyżowania są bowiem zbyt ciasne.

Problem jest spory, bo w samej tylko Warszawie 900 skrzyżowań posiada sygnalizację świetlną, a więc musi posiadać także szafy sterownicze.

Gdzie w Warszawie można znaleźć szafy do świateł pod ziemią?

W kwestii szaf sterowniczych pojawił się jednak nowy patent. Zastosował go właśnie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Szafy zaczęły być bowiem chowane... pod ziemią. Na chodniku widać jedynie właz dający dostęp do nich. Pierwsze testy podziemnych "skrzynek" odbywały się na skrzyżowaniu ul. Miodowej.

Teraz dopracowany system pojawił się po remoncie pl. Na Rozdrożu czy skrzyżowaniu Branickiego i Sarmackiej. Niedługo podziemne szafy zostaną zamontowane także na skrzyżowaniach Świętokrzyskiej z Mazowiecką, Wybrzeża Kościuszkowskiego z Karową, Ostrobramskiej i Poligonowej oraz na Głębockiej w ramach budowy nowego buspasa.

Podziemna szafa sterownicza oznacza kilka wyzwań

Ukrycie szaf sterowniczych pod ziemią wydaje się dobrym posunięciem. Takie rozwiązanie kasuje wszystkie ich wady. Niestety nie było też łatwe. Głównie z technologicznego punktu widzenia. Wyzwania były trzy. Chodziło o zapewnienie im pełnej wodoszczelności. Tak kluczowej w przypadku montażu pod ziemią urządzeń elektronicznych, które muszą pracować bezawaryjnie. Poza tym należało znaleźć optymalne miejsce na skrzyżowaniu pod względem odwodnienia oraz przemyśleć kwestię dostępu do nich. Obudowa szafy (tzw. dzwon nurkowy) musi być wykonana ze stali szlachetnej i być wyciągany na powierzchnię przy pomocy podnośników gazowych lub innych rozwiązań wspomagających otwieranie.

ZDM w Warszawie informuje, że jeszcze kilka lat temu jedna szafa sterownicza ukryta pod ziemią potrafiła kosztować ponad 150 tys. zł od sztuki. Jednostka nie precyzuje jednak jaka dziś jest cena tego rozwiązania.