Dzisiejsze modele samochodów mają więcej zaawansowanych technologicznie funkcji elektronicznych niż kiedykolwiek wcześniej. Obejmuje to również kluczyk. Aktualnie urządzenie to znacznie wykracza poza proste blokowanie lub odblokowywanie drzwi. Niektóre mają tak wiele wbudowanych funkcji, że właściciele mogą nawet nie być świadomi ich wszystkich.

Jak działają kluczyki do samochodu? Letni trik na opuszczanie wszystkich szyb

Jedną z bardziej powszechnych i jednocześnie ukrytych funkcji w wielu dzisiejszych brelokach samochodowych jest możliwość opuszczenia wszystkich okien. Ponadto istnieje opcja otwarcia szyberdachu w tym samym czasie, a wszystko to dzieje się poprzez naciśnięcie jednego przycisku. Jest to szczególnie przydatne latem, gdyż pomaga szybciej schłodzić samochód. Jednak nie jest to często opisane na kluczyku, więc właściciel musi znać sekwencję przycisków. W większości samochodów wyposażonych w tę funkcję wystarczy:

Nacisnąć przycisk odblokowania na pilocie jeden raz. Następnie nacisnąć go ponownie w przeciągu 10 sekund. Na koniec przytrzymać, aż wszystkie okna zostaną otwarte.

Czy można odpalić auto zdalnie? Ukryte funkcje kluczyka samochodowego

W niektórych samochodach kluczyk może zdalnie uruchomić pojazd. Po prostu poszukaj przycisku, który często oznaczony jest okrągłą strzałką. Coraz bardziej powszechne stają się systemy zapłonu bezkluczykowego. Kluczyk może w tej sytuacji służyć jako sposób na uruchomienie lub zatrzymanie samochodu, o ile jest w pojeździe. Wiele pilotów posiada także przycisk "panic", który uruchamia systemy alarmowe, pomagając znaleźć auto nawet na najbardziej zatłoczonym parkingu. Uruchomienie tej funkcji może również pomóc odeprzeć potencjalnych przestępców. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.