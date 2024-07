Okulary przeciwsłoneczne z wyświetlaczem. To może być powód, żeby wybrać motocykl tej marki

Do tej pory takie okulary miał głównie... Robocop. Teraz produkt zaoferowała marka motocyklowa. Co je wyróżnia? Są przeciwsłoneczne i ładne. A do tego posiadają wbudowany projektor. Zobaczycie na nim informacje, które są bardzo cenne podczas jazdy.

4 Fot. BMW Otwórz galerię Na Gazeta.pl