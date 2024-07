Użyłem nowej funkcji Apple Maps w Polsce. To reakcja na zakaz i mandat dla kierowców

Na zmianę używam dwóch aplikacji, które służą mi m.in. za nawigację (ale nie tylko). Od wielu lat jestem wiernym użytkownikiem Google Maps, ale w ostatnim czasie chętnie włączam też konkurencyjne Apple Maps. Mam wrażenie, że czasem prostsza, mniej zapchana funkcjami nawigacja Apple jest wygodniejsza. Ma też ciekawe opcje jak np. wariant trasy "mniej zakrętów", który chętnie wybieram, ponieważ prowadzi do celu w najbardziej komfortowy sposób. W lipcu pojawiła się nowa propozycja.

Apple Maps pomoże unikać Stref Czystego Transportu

Od 1 lipca w centrum Warszawy zaczęła działać Strefa Czystego Transportu, do której nie mogą wjeżdżać samochody. Jeśli kierowca złamie zakaz, to grozi mu mandat w wysokości 500 złotych. Jak łapani są tacy kierowcy? O wjeździe do SCT informują znaki. Nie spodziewajcie się jednak na wjeździe jakiś utrudnień albo punktów kontroli. Ruch w SCT odbywa się normalnie. Kontrole są przeprowadzane wyrywkowo przez policję i straż miejską, które wspiera system nadzoru elektronicznego. Straż miejska otrzymała np. specjalną kamerę do wyłapywania za starych samochodów.

Jako że mieszkam na Dolnym Mokotowie, to akurat mnie SCT nie obowiązuje, ale do centrum lub przez centrum jeżdżę bardzo często. Dlatego już pierwszego dnia wakacji zauważyłem, że Apple Maps pokazuje mi kolejną alternatywną trasę. Nawigacja może uwzględnić Strefę Czystego Transportu i poprowadzić nas tak, żeby do niej nie wjeżdżać.

Tu i teraz znakomita większość kierowców może to traktować jako ciekawostkę. SCT działa tylko w Warszawie, w dodatku to jej pierwszy, bardzo łagodny etap. Do centrum miasta nie powinny wjeżdżać tylko naprawdę leciwe samochody. To się jednak będzie stopniowo zmieniać. Do Warszawy z czasem dołączą kolejne miasta, a i ta warszawska strefa będzie coraz bardziej restrykcyjna. Za kilka lat kierowcy rzeczywiście odczują nowe przepisy, a funkcja omijania obszaru SCT będzie bardzo przydatna.

Nowa funkcja Apple Maps. Komu się przyda?

W pierwszej fazie Strefy Czystego Transportu, a więc od lipca 2024 r. do końca grudnia 2025 r.:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 1997 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2005 r. (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 19 lat).

Od tych zasad jest kilka wyjątków m.in. dla seniorów, osób niepełnosprawnych czy mieszkańców. Osoby, które mogą jeździć po SCT starszym autem muszą swoje uprawnienia potwierdzić zieloną naklejką.