Znaki T-6 paraliżują kierowców. Nikt nie wie, jak używać kierunkowskazów. A to proste

Tak naprawdę podstawowym pojęciem w ruchu drogowym jest pierwszeństwo. To jest wyznaczane przez tzw. zasadę prawej dłoni lub najczęściej za pomocą znaków. Czy pierwszeństwo zawsze przebiega w linii prostej? Nie zawsze. Może się bowiem okazać, że z uwagi na natężenie ruchu pojazdów korzystniej jest je wyznaczyć np. pod kątem prostym. Zjawisko takie potocznie jest nazywane pierwszeństwem łamanym. A do wskazywania drogi z pierwszeństwem służą oczywiście znaki D-1 "droga z pierwszeństwem" oraz A-7 "ustąp pierwszeństwa" połączone z tablicą pomocniczą T-6.

Na skrzyżowaniu z pierwszeństwem łamanym zasady są proste. Najpierw jadą pojazdy po drodze z pierwszeństwem, potem te, które opuszczają drogę z pierwszeństwem, a na końcu te, które poruszają się drogą podporządkowaną. W międzyczasie kluczowa jest też m.in. zasada prawej dłoni.

Tablica T-6 może dezorientować? A powinna pomagać...

Tablica T-6 choć często paraliżuje kierowców, pełni jedynie rolę informacyjną i ułatwia prowadzącemu zadanie. Bez względu na fakt z której strony wjeżdża on na skrzyżowanie, z góry wie jaki jest przebieg drogi z pierwszeństwem (to droga zaznaczona grubą kreską na znaku). W ten sposób może ustalić np. w jakiej kolejności będą się poruszać pojazdy. Co kasuje pierwszeństwo łamane? Nadrzędne znaczenie ma sygnalizacja świetlna lub polecenia wydawane przez policjanta kierującego ruchem. Warto o tym pamiętać!

Przykładowe znaki T-6 fot. Moto.pl/ Domena publiczna

No dobrze, ale co w sytuacji, w której kierowca widząc tablicę T-6 poczuje się zdezorientowany? Przede wszystkim powinien zachować rozwagę. Nawet jak nie do końca wie, kto w danym momencie ma pierwszeństwo, może zacząć obserwować zachowania innych prowadzących i pozwolić im wjechać na skrzyżowanie. Skutek? Obserwacja zachowań innych użytkowników pomoże kierowcy zrozumieć zasady ruchu obowiązujące na skrzyżowaniu i będzie stanowić nauczkę na przyszłość. Spokojna reakcja pozwoli uniknąć np. kolizji.

Pierwszeństwo łamane a kierunkowskazy

Pierwszeństwo łamane reguluje ruch pojazdów, ale czy ma wpływ na sposób stosowania kierunkowskazów? Nie ma żadnego wpływu. Skutek? Jazdy na wprost nie należy sygnalizować migaczem. Ten będzie konieczny dopiero w czasie wykonywania manewru skrętu - i to także w przypadku, w którym akurat w taki właśnie sposób przebiega droga z pierwszeństwem. Co w sytuacji, w której kierowca nie wrzuci kierunkowskazu? Naraża się na mandat karny. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru będzie kosztować 200 zł i 2 punkty karne.