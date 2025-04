Jazda motocyklem wiąże się z koniecznością zmiany nawyków, w tym tych dotyczących tankowania. Choć motocykle poruszają się po tych samych drogach co samochody, istnieje wiele różnic w eksploatacji. Tankowanie to jeden z tych aspektów. Nie wystarczy bowiem po prostu włożyć pistoletu do baku i nacisnąć spust. Stacje benzynowe mają regulaminy dotyczące bezpieczeństwa, a ich ignorowanie może skutkować konsekwencjami.

Jak prawidłowo tankować motocykl? Te zasady są istotne

Każda ze stacji benzynowych może mieć własny regulamin, którego należy przestrzegać. Zazwyczaj będzie on umieszczony w widocznym miejscu np. na tablicach oraz w formie czytelnych znaków. Ignorowanie zawartych w nich zasad może skutkować zablokowaniem dystrybutora paliwa przez obsługę stacji. Przykładowo może to być: nieściągnięcie kasku, niewyłączenie silnika czy też prowadzenie rozmowy telefonicznej podczas tankowania.

Ważnym aspektem, o którym warto pamiętać, jest to, aby nalewanie paliwa odbywało się powoli, by uniknąć rozlania. Najlepiej zsiąść z pojazdu, gdyż tankowanie wymaga uwagi i swobody wykonywania ruchów. Jeśli planujesz zrobić zapas, poinformuj obsługę stacji. Pamiętaj, że paliwo musi być wlane do szczelnych kanistrów, a nie innych opakowań.

tankowanie motocykla Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Na co przede wszystkim zwrócisz uwagę podczas tankowania motocykla? Indywidualne podejście

Tankowanie motocykla różni się od tankowania auta. Warto również pamiętać, że każdy jednoślad to indywidualna sprawa. Oto kilka uniwersalnych zasad:

Nie da się zablokować pistoletu, trzeba go trzymać i obserwować poziom paliwa.

Nie tankuj do pełna. Paliwo zmienia objętość, a pełny zbiornik może pogorszyć prowadzenie.

Pozostaw przestrzeń w zbiorniku, by uniknąć problemów z rozszerzaniem się paliwa.

Pełny zbiornik podwyższa środek ciężkości, co może utrudnić skręty.

Czy znasz zasady bezpiecznego tankowania motocykla na stacji benzynowej? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.