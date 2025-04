Pojechałem do Chin zobaczyć nowe samochody dla Polski. Nie kryłem zdziwienia

Nie mają nawet 30 lat. Zaczęli bowiem w 1997 r. i szybko pozyskali dwóch jakże cennych partnerów – Hondę i Toyotę. W 2024 r. znaleźli się na prestiżowej liście Fortune Global 500. Zatrudniają już ponad 100 tys. osób i są obecni w 76 krajach świata. O kim ten opis? O chińskim gigancie – GAC Motors.

Zobacz wideo Chińskie samochody stały się konkurencyjne. O co chodzi? Zobaczcie na przykładzie BAIC Beijing 5

Chińczycy uznali, że dopiero w 2025 r. czas na Europę. Czeka nas inwazja na cały kontynent? Nie. Władze koncernu wybrały na początek dwa rynki. Pewnie Francja, Niemcy czy Wielka Brytania? Nic bardziej błędnego! GAC Motors zadebiutuje w Polsce i w Portugalii za pośrednictwem Jameel Motors z Arabii Saudyjskiej (firma zajmuje się dystrybucją samochodów takich marek jak m.in. BYD, Ford, MG, Lexus, Toyota w kilkunastu krajach świata). Dwa relatywnie małe rynki na rozruch? Coś w tym jest. Ale już w przyszłym roku rozpocznie się inwazja na pełną skalę. Sieć salonów i autoryzowanych serwisów powinna być skompletowana na całym kontynencie do 2028 r.

GAC Aion V i GAC Hyptec HT Tomasz Okurowski

Na początek trzy modele dla Polski

Z czym zaczyna GAC Motors w naszym kraju? Z trzema samochodami elektrycznymi. To GAC Aion V, GAC Aion Y oraz GAC Hyptec HT. Wszystkie zadebiutują tuż po tegorocznych letnich wakacjach. By poznać nowe auta z bliska, wybrałem się w długą podróż do Kantonu, gdzie mieszczą się fabryki chińskiego koncernu. Nie obyło się bez niespodzianek.

Z zapowiadanych trzech modeli Chińczycy pokazali dwa (trzeci mogliśmy poznać tylko przez chwilę). A na dodatek pochwalili się autem, które trafi do Polski dopiero w drugiej fazie inwestycji. Te wspomniane dwie nowości to GAC Aion V oraz GAC Hyptec HT. A kolejną turę zapoczątkuje GAC Aion UT. Przyznaję, że w nazewnictwie łatwo się pogubić. Co więcej, nazwy modeli dla Europy mogą się nieco różnić od tych, które oferowane są w Chinach.

GAC Aion V

To spory kompaktowy SUV (wygląda na to, że to będzie kluczowy samochód dla Chińczyków) z ciekawie zaplanowanym (pomysłowy system regulacji kąta pochylenia oparcia kanapy z zawiasami przesuwanymi w nadkolach) i bardzo obszernym wnętrzem (z tyłu miejsca tyle co np. w Skodzie Superb). Choć pod względem materiałów nieco ustępuje dużemu SUV-owi Hyptec HT to jednak i tak jest całkiem dobrze (sporo miękkich tworzyw i bardzo solidne spasowanie). Niestety danych technicznych wciąż jak na lekarstwo (specyfikacja europejska będzie różnić się od chińskiej choćby ze względu na pełną homologację UE i wymagane u nas wyposażenie). Tym modelem niestety nie mogliśmy pojeździć w Chinach. Znamienne, ze nawet w kwestii akumulatora nie ma pewności czy będzie to tańsza i cięższa odmiana LFP (na co w Chinach GAC Motors stawia duży nacisk) czy też droższa i lżejsza NMC.

Wymiary nadwozia: 4605 x 1876 x 1686 mm

Rozstaw osi: 2775 mm

Pojemność bagażnika: 427 l

Napęd: przedni

Moc: 204 KM

Akumulator: 75,3 kWh (prawdopodobnie NMC)

Zasięg: do 521 km

Prędkość maksymalna: 160 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 7,9 s

GAC Aion V Tomasz Okurowski

GAC Aion V Tomasz Okurowski







GAC Aion Y/ Y Plus

O tym samochodzie wciąż niewiele wiadomo. Oficjalnych danych odmiany na rynek europejski nie ujawniono. Model o długości ponad 4,5 m przypomina nieco małego vana. W chińskiej specyfikacji korzysta z akumulatorów LFP o różnej pojemności. Szacowany zasięg to odpowiednio 310 km, 430 km, 510 km i 610 km. Po drogach Kantonu jeździ już sporo egzemplarzy. Niestety żadnego z nich nie mogliśmy zabrać choćby na krótką przejażdżkę. Pod względem jakości wykonania i zastosowanych materiałów to jest właściwie to samo co Aion V, który jest w Chinach pozycjonowany jako produkt popularnej marki na rynek masowy.

GAC Aion Y Plus Tomasz Okurowski

GAC Aion Y Plus Tomasz Okurowski

GAC Hyptec HT

To już dla producenta najwyższa półka. Innymi słowy – chińskie premium (dla Europy z drzwiami otwieranymi konwencjonalnie), które jest tym dla GAC Motors co Lexus dla Toyoty. Stąd wykończenie na bardzo wysokim poziomie (skóra Nappa, Alcantara, dużo miękkich tworzyw), którego nie powstydziłaby się żadna niemiecka czy japońska marka z segmentu premium. Zresztą widziałem montaż egzemplarzy na linii produkcyjnej (niestety wówczas obowiązywał zakaz fotografowania) i byłem pod wrażeniem liczby elementów wygłuszenia, jakie zastosowano w nadwoziu.

To tym samochodem podróżowaliśmy po Kantonie (imponuje ogromna kabina w której jest bardzo dużo miejsca dla pasażerów z tyłu). Zawieszenie zestrojono z myślą o europejskich klientach (usztywnione i zaskakująco jędrne). Komfort jazdy okazał się bardzo wysoki a wyciszenie do prędkości rzędu 120 km/h było znakomite. To tylnonapędowe auto, które sprawia wrażenie rywala Tesli Model Y, bardzo przyjemnie zaskoczy niejednego kierowcę przy jeździe próbnej. Niestety mogę wspominać tylko o wrażeniach podróżowania jako pasażer. W Chinach nie mieliśmy okazji poprowadzić nowych aut.

Wymiary nadwozia: 4935 x 1920 x 1700 mm

Rozstaw osi: 2935 mm

Pojemność bagażnika: 670 l

Napęd: tylny

Moc: 244 KM

Akumulator NMC: 72,7 kWh

Zasięg: do 450 km (w Chinach do 600 km)

Prędkość maksymalna: 183 km/h

Przyspieszenie 0-100 km/h: 6,8 s

GAC Hyptec HT Tomasz Okurowski

GAC Hyptec HT Tomasz Okurowski



Wszystkie samochody koncernu GAC łączy jedno. Jednym z dostawców jest Huawei, który opracował bardzo dobre i szybko działające radia multimedialne fabrycznie instalowane w autach. Obsługę doceniłem od razu. Nie jest tajemnicą, że Chińczycy od dawna wzorują się na Apple, więc miłośnicy iPhone’ów powinni być zadowoleni. Melomani również. Okazało się, że fabryczne nagłośnienie brzmiało zaskakująco dobrze. A to nie wszystko. W samochodach stosowana jest stała łączność z internetem (5G w Kantonie było łatwo dostępne) co oznacza m.in. dostęp do informacji o miejscowej infrastrukturze drogowej (np. czas pozostały do zmiany świateł na sygnalizatorze).

Zwróciłem uwagę na jeszcze jedno. W kwestii ogumienia Chińczycy nie oszczędzali. W egzemplarzach, które oglądaliśmy a także w samochodach widzianych na ulicach Kantonu zwykle stosowano produkty Michelin z linii Pilot Sport. Podobną politykę stosuje Xpeng, który także korzysta z produktów przemysłu oponiarskiego najbardziej renomowanych marek.

Niestety dalej jeszcze jest więcej pytań niż odpowiedzi. Wciąż nie znamy cen, liczby punktów dealerskich i serwisowych w Polsce czy warunków gwarancji (wiadomo, że planowany jest assistance w całej Europie). Jameel Motors czekają wytężone miesiące prac nad budową odpowiedniej sieci (wedle zapowiedzi na początek będą największe aglomeracje w naszym kraju). Firma przygotowuje się także do debiutu pierwszych modeli spalinowych, gdyż Chińczycy już wyciągnęli wnioski z obecnych statystyk sprzedaży w Polsce. Jeśli chcesz się liczyć na rynku, to bez wersji spalinowych czy hybrydowych ani rusz. A w tej kwestii GAC Motors pracuje nad techniką hybrydową z silnikiem benzynowym o pojemności 2 litrów. Na szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Materiał został zrealizowany na wyjeździe sfinansowanym przez GAC Motors. Firma nie miała wpływu na powyższą treść, ani wglądu w tekst przed publikacją.