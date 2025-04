Egzamin na prawo jazdy to dla wielu przyszłych kierowców, jedno z najbardziej stresujących doświadczeń. Wymaga solidnego przygotowania zarówno teoretycznego, jak i praktycznego. W ciągu jego trwania egzaminator zwraca uwagę na każdy najmniejszy szczegół, a ewentualne potknięcie lub niedopatrzenie zostanie odnotowane. Aby móc do niego przystąpić, trzeba mieć przy sobie ważny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem. Bez niego nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu.

Co jest najtrudniejsze na egzaminie praktycznym na prawo jazdy? Na to będzie zwracać uwagę egzaminator

Już od samego rozpoczęcia egzaminu trzeba wykazać się znajomością podstaw, odpowiednio przygotowując się do jazdy. Nawet jeśli na pierwszy rzut oka nic nie wymaga poprawy, zrób to, a nie umknie to uwadze egzaminatora. Bez dopełnienia tego obowiązku nawet nie wyjedziesz z placu.

Niezapięcie pasów , nawet na placu, to automatyczny koniec egzaminu. Egzaminator nie przypomina o tej czynności i nie ma w tym przypadku żadnej taryfy ulgowej. Biodrowa część powinna sięgać nisko tuż przy udach, a górna być przepasana przez klatkę i obojczyk.

, nawet na placu, to automatyczny koniec egzaminu. Egzaminator nie przypomina o tej czynności i nie ma w tym przypadku żadnej taryfy ulgowej. Biodrowa część powinna sięgać nisko tuż przy udach, a górna być przepasana przez klatkę i obojczyk. Odpowiednie ustawienie fotela. Upewnij się, że lewa noga jest lekko zgięta przy wciskaniu sprzęgła, a nadgarstek sięga kierownicy.

Wyregulowanie kierownicy, zagłówka i lusterka. Wsteczne powinno zapewniać jak największy widok, a boczne być ustawione na przestrzeń za autem i bok pojazdu.

Wsteczne powinno zapewniać jak największy widok, a boczne być ustawione na przestrzeń za autem i bok pojazdu. Upewnienie się, że drzwi są zamknięte, a dostęp do wszystkich elementów nie jest utrudniony.

Ile razy można nie zdać egzaminu? Niepowodzenie to nie koniec świata

Praktyczny egzamin na prawo jazdy obejmuje jazdę po placu i w mieście. Zazwyczaj trwa do 40 minut, ale jeśli wszystko idzie sprawnie, może być skrócony przez egzaminatora nawet do 25. W czasie jazdy warto zachować spokój, nie spieszyć się, nie wymuszać pierwszeństwa i nie ufać gestom innych kierowców, gdyż nie są uprawnieni do kierowania ruchem. A już jedna poważna pomyłka przekreśla naszą szansę na uzyskanie pomyślnego wyniku. Do egzaminu można podchodzić wielokrotnie, nie ma więc limitu podejść. Częstotliwość uzależniona jest od dostępnych terminów w WORD. Można więc zdawać nawet jeśli od egzaminu teoretycznego minęło kilka lat.

Ile razy podchodziłeś/aś do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.