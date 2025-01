Ważne zmiany na S7. Koniec wąskiego gardła na północy, ale jeszcze z ograniczeniem

Od czwartku 30 stycznia kierowcy podróżujący DK7 mają do dyspozycji tymczasową jezdnię z dwoma pasami w każdym kierunku. Pas wolny ma szerokość 3 metrów, a pas szybki 2,96 metra. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu. Dla pieszych przewidziano przejście sterowane sygnalizacją świetlną, co umożliwia bezpieczne przekraczanie jezdni.

Nowy węzeł oferuje bezkolizyjny zjazd z kierunku Gdańska w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego dzięki nowemu wiaduktowi nad DK7. Natomiast podróżujący od strony Warszawy skorzystają z tymczasowej jezdni prowadzącej do DK85.

Dla kierowców zmierzających w kierunku Błonia utrzymano zjazd do DW579. W przeciwnym kierunku pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 ton będą kierowane objazdem przez drogi 899 i 575 do DK85 w miejscowości Sady. Cięższe pojazdy, powyżej 8 ton, muszą korzystać z dłuższych tras obejmujących drogi DK92, S8, DK50 i DK62 przez Warszawę, Sochaczew i Wyszogród.

Postęp prac na odcinku Płońsk – Czosnów

Na odcinku między Płońskiem a Czosnowem trwają intensywne prace nad rozbudową S7. Obecnie zaawansowanie robót przedstawia się następująco:

Płońsk Południe – Załuski: 64 proc.

Załuski – Modlin: 72 proc.

Modlin – Czosnów: 81 proc.

Planowane zakończenie prac dla odcinka Płońsk Południe – Załuski to maj 2025 roku, natomiast dla pozostałych dwóch odcinków termin wydłużono do sierpnia 2025 roku. Wykonawcy złożyli jednak wnioski o dodatkowy czas lub środki finansowe, które są obecnie rozpatrywane.

Po zakończeniu inwestycji S7 będzie dysponować dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu. Dostęp do trasy zapewni sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Ostrzykowizna, Załuski, Przyborowice i Poczernin. Dodatkowo powstaną trzy Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Modlin, Załuski i Poczernin, Obwód Utrzymania Drogi oraz liczne obiekty inżynierskie, takie jak mosty, wiadukty i przepusty. Inwestycja obejmuje również budowę dróg do obsługi terenów przyległych.