W całej Polsce fotoradary wyrastają jak grzyby po deszczu. Aktualnie w Polsce działa ich ok. 570. Kierowcy nie mają jednak na co narzekać - ciągle nieco odstajemy na tle innych europejskich państw pod względem liczby tego typu urządzeń. Dla przykładu, na włoskich drogach zamontowanych jest ich ok. 7500. Nasi zachodni sąsiedzi również muszą się mieć na baczności - w Niemczech rozstawionych jest łącznie ponad 4900 fotoradarów. O mandat za przekroczenie prędkości łatwiej jest nawet w Czechach - prawie 640 urządzeń. Wyprzedzamy jednak takie państwa jak Grecja (388), Norwegia (352), Litwa (337), Chorwacja (285), Węgry (257), czy też Portugalia (100).

REKLAMA

Zobacz wideo

Fotoradary, przez wielu traktowane jak maszynki do zarabiania pieniędzy, mają jedną podstawową funkcję — wpływać na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Ich prewencyjna funkcja jest podkreślona przez dodatkowe znaki sygnalizujące ich obecność. Dla kontrastu, w przypadku Niemiec urządzenia te wcale nie muszą być oznakowane, a często są skrzętnie ukrywane. Niestety, mimo tego, że trudno przeoczyć znaki D-51 (automatyczna kontrola prędkości), wielu kierowców nadal nie potrafi ściągnąć nogi z gazu. Widać to ewidentnie po wynikach liczby zdjęć wykonanych przez konkretne urządzenia. Które z nich odnotowały najwięcej wykroczeń?

Najbardziej aktywne fotoradary w 2024 roku. Rekordzista wykonał ponad 21 tys. zdjęć

Redakcja portalu rynekinfrastruktury.pl poprosiła Główny Inspektorat Transportu Drogowego o dokładnie zestawienie najbardziej aktywnych fotoradarów. Okazuje się, że kierowcy najczęściej padali "ofiarą" fotoradaru w Świdniku, a dokładnie na al. Tysiąclecia (woj. lubelskie). Łącznie w całym 2024 roku urządzenie odnotowało 21 044 wykroczenia. Na drugim miejscu pod względem liczby wykonanych zdjęć, znalazło się urządzenie z Rudy Śląskiej zamontowane na al. Powstań Śląskich (woj. śląskie). Łącznie ujawniło 10 770 wykroczeń. Ostatnie miejsce podium zajął fotoradar w Wanatach (woj. śląskie), który mierzy prędkość pojazdów zmierzających w kierunku Katowic — wykrył łącznie 10 284 przypadki przekroczenia dopuszczalnego limitu prędkości.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej dziesiątce zestawienia znalazły się także ledwo co zamontowane urządzenia, do których kierowcy nie zdołali się jeszcze przyzwyczaić. Warto tutaj wymienić fotoradar w Bieruniu na ul. Warszawskiej (woj. śląskie), który od maja 2024 roku zdołał wykryć już 10 028 wykroczeń. Trudno nie wspomnieć też o prawdziwym "killerze", jakim jest warszawski fotoradar na Alejach Jerozolimskich 239, który został uruchomiony w listopadzie. W ciągu niecałych dwóch miesięcy wykonał aż 9176 zdjęć, co może sugerować, że gdyby został zamontowany wcześniej, mógłby zostać liderem zestawienia. Oto lista 10 najaktywniejszych polskich fotoradarów:

Świdnik, al. Tysiąclecia - 21 044 wykroczeń, Ruda Śląska, al. Powstań Śląskich - 10 770, Wanaty - 10 284, Bieruń, ul. Warszawska - 10 028 (działa od maja), Gliwice, Łącznica L04L do A1 (woj. śląskie) - 9531, Solec Kujawski - 9470, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 239 - 9176 (uruchomiony w listopadzie), Wałbrzych, ul. Wieniawskiego (woj. dolnośląskie) - 8962 (pomiary od marca), Łazy, al. Krakowska (woj. mazowieckie) - 8007 (działa od maja), Mniów, Raszówka (woj. świętokrzyskie) - 7833.

Najaktywniejsze fotoradary. Gdzie kierowcy popełniają najwięcej wykroczeń? Lista województw

Warto również wspomnieć o najaktywniejszych fotoradarach w poszczególnych województwach. Oto lista:

woj. lubelskie - Świdnik, al. Tysiąclecia - 21 044 wykroczeń; woj. śląskie - Ruda Śląska, al. Powstań Śląskich - 10 770; woj. kujawsko-pomorskie - Solec Kujawski - 9 470; woj. mazowieckie - Warszawa, Aleje Jerozolimskie 239 - 9 176; woj. dolnośląskie – Wałbrzych, ul. Wieniawskiego - 8 962; woj. świętokrzyskie – Mniów, Raszówka – 7 833: woj. pomorskie – Bojano - 7 614; woj. wielkopolskie – Poznań, ul. Głogowska - 6 683; woj. zachodnio-pomorskie – Szczecin, ul. Gdańska-Basen Górniczy - 6 515. woj. lubuskie – Torzym - 6 472; woj. małopolskie – Liszki - 5 798; woj. opolskie – Łomnica - 4 624; woj. podkarpackie – Boguchwała - 4 093; woj. łódzkie – Tuszyn - 3 186; woj. warmińsko-mazurskie – Zgon - 2 810; woj. podlaskie - Chodorówka Nowa – 2 433;

Mandaty za przekroczenie prędkości. Dotkliwe kary dla kierowców z ciężką nogą

Warto przy okazji przypomnieć o mandatach, jakie grożą za przekroczenie prędkości. Zgodnie z danymi CANARD średnie przekroczenie prędkości w Polsce wynosi ok. 22 km/h. Za takie wykroczenie wystawiany jest mandat na kwotę 300 zł, a do konta kierowcy doliczanych jest 5 punktów karnych. Jak prezentują się kwoty mandatów w konkretnych przypadkach? Oto aktualne zestawienie: