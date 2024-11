Ekspresówka S1 z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca zostanie przebudowana

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rozbudowie ulegnie ok. 4,25 km drogi. Drogowcy rozpoczną prace na wysokości ulicy Marcina Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej, a zakończą na odcinku przy węźle Porąbka, przy ulicy Wiejskiej w Sosnowcu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Rozbudowa drogi ekspresowej S1. "Eska" zgodna z wymogami transportu

Trasa, jak i mieszczące się na niej obiekty mostowe, zostaną dostosowane do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. Rozebranych i zbudowanych od nowa zostanie aż 11 wiaduktów i dwa mosty. Co więcej, rozbudowane lub przebudowane zostaną węzły Dąbrowa Górnicza Podlesie oraz Sulno. "Ponadto przebudujemy lub rozbudujemy istniejące przepusty, a tam, gdzie zajdzie potrzeba powstaną nowe" - dodają drogowcy. Co więcej, przy jezdni w kierunku Pyrzowic powstanie Miejsce Obsługi Podróżnych, gdzie często będzie można natknąć się na funkcjonariuszy policji oraz ITD - ulokowane będzie tam miejsce do kontroli i/lub ważenia pojazdów. Gotowa trasa będzie odznaczała się poniższymi parametrami:

Klasa drogi: S

Liczba jezdni i pasów ruchu: 2/2

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m

Obciążenie: 11,5 t/oś.

Trasa S1 do przebudowy. GDDKiA wyłoniła projektanta

Jakiś czas temu GDDKiA ogłosiła przetarg na opracowanie dokładnego projektu przebudowy śląskiej ekspresówki. Spośród sześciu złożonych ofert, najkorzystniejszą przedstawiła firma Gramar z Lublińca, która wyceniła zadanie na kwotę niemal 2,5 mln zł. Jeśli od tego wyboru do 18 listopada nie wpłyną odwołania, podpisanie umowy mogłoby nastąpić jeszcze w tym roku.

Umowa obejmie opracowanie dokumentacji projektowej (do 19 miesięcy od podpisania umowy). Kolejne, to wsparcie Dyrekcji podczas przygotowania przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom (8 miesięcy), a także pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową (82 miesiące). Termin realizacji całego zakresu umowy wyniesie 109 miesięcy.