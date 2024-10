Nowa trasa na Pomorzu. Połączy się z ważną ekspresówką

Obwodnica o długości ok. 1.1 km, zostanie wybudowana w formule Projektuj i buduj. Przyszły wykonawca będzie miał 13 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na prace budowlane przewidziano 15 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca). Realizacja inwestycji powinna więc się zakończyć pod koniec 2027 roku.

Obwodnica Bobolic połączy się z S11

Obwodnica Bobolic rozpocznie się w rejonie obecnego skrzyżowania DK25 z ul. Polną, na wjeździe do Bobolic od strony Białego Boru. W tym miejscu powstanie rondo. Z tego punktu nowa droga będzie biegła w kierunku południowo-zachodnim przez dolinę rzeki Chociel, gdzie powstanie most i przepust na rowie melioracyjnym.

Zakończeniem drogi będzie kolejne rondo, które zostało już wybudowane podczas prac związanych z połączeniem węzła Bobolice z obecną DK11. Ciekawostką jest fakt, że obwodnica będzie poprowadzona w śladzie rozebranej w 1945 roku linii kolejowej. Wzdłuż całej obwodnicy powstanie asfaltowa ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości trzech metrów.

Obwodnica Bobolic. Drogi krajowe nie będą przebiegały przez miasto

Do niedawna przez Bobolice przebiegały dwie drogi krajowe – DK11 i DK25, dochodziły do tego jeszcze dwie drogi wojewódzkie. W efekcie, zwłaszcza w wakacje, w mieście tworzyły się korki. Od końca września ubiegłego roku kierowcy jadący DK11 mogą już ominąć Bobolice dzięki nowej S11 Koszalin - Bobolice. Ciągle jeszcze jednak przez miasto prowadzi DK25 – droga biegnąca od Bydgoszczy przez Człuchów i Biały Bór.

W obecnym układzie drogowym kierowcy jadący DK25, aby wjechać na nową S11 i kontynuować podróż na północ w kierunku Koszalina, muszą jeszcze cofać się na południe, aby dostać się do węzła Bobolice. Dlatego konieczna stała się również budowa obwodnicy w ciągu DK25, aby wyprowadzić z miasta wszystkie drogi krajowe. Nowa trasa skróci dojazd z DK25 do S11 z obecnych 2,3 km przez Bobolice do 1,1 km obwodnicą.