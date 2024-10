O krok od budowy nowej ekspresówki w dolnośląskim. Te dokumenty są kluczowe

Już wkrótce rozpocznie się budowa trzech nowych odcinków drogi ekspresowej S8. By jednak do tego doszło, Wojewoda Dolnośląski musi wydać zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Najprawdopodobniej zostaną one udzielone w drugim kwartale 2025 roku. Wtedy też ruszy stawianie nowej, ponad 30-kilometrowej trasy. Co o niej wiemy?

