To będzie najbardziej spektakularna obwodnica Polski. Planowano ją od lat 80.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) ma na celu odciążenie istniejących tras, takich jak A6, S3 i S6, a także znaczne skrócenie czasu podróży z Polic do Goleniowa oraz innych lokalnych miejscowości. Jednym z najbardziej spektakularnych elementów tej inwestycji będzie tunel pod Odrą, który stanie się najdłuższym takim obiektem w Polsce.

Historia projektu obwodnicy Szczecina

Koncepcja budowy obwodnicy Szczecina, która omijałaby miasto od północy i zachodu, sięga końcówki lat 80. XX wieku. W latach 90. opracowano pierwsze wstępne plany trasy, jednak na przełomie XX i XXI wieku projekt nie zyskał większego rozmachu. Dopiero od 2007 roku samorządy lokalne wraz z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego zaczęły intensywniej pracować nad dokumentacją, niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowych i prowadzenia dalszych działań formalnych.

W 2015 roku Rada Ministrów wpisała Zachodnią Obwodnicę Szczecina do rozporządzenia dotyczącego sieci autostrad i dróg ekspresowych jako fragment drogi S6. W grudniu 2017 roku uzyskano ostateczną decyzję środowiskową, co było kluczowym krokiem w procesie przygotowawczym. Kolejne etapy inwestycji obejmowały między innymi przetarg na opracowanie koncepcji programowej, który został ogłoszony w 2018 roku. Dokumentację otrzymano w 2021 roku, co pozwoliło na precyzyjne określenie przebiegu tunelu pod Odrą, unikając kolizji z instalacjami Zakładów Chemicznych w Policach.

W 2022 roku rozpoczęto kolejny etap prac – przygotowanie szczegółowego projektu budowlanego, a ostateczna dokumentacja została ukończona w 2023 roku. Wówczas GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji ZRID, co umożliwi rozpoczęcie budowy po jej uzyskaniu.

Stan zaawansowania inwestycji

W 2024 roku złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), który obejmuje trzy odcinki Zachodniej Obwodnicy Szczecina o łącznej długości 48,9 km. ZRID jest kluczowym dokumentem, który pozwoli na rozpoczęcie budowy, a także określi dokładne granice terenu przeznaczonego pod inwestycję, co umożliwi przejęcie gruntów oraz wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.

W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji, co przybliży realizację obwodnicy do fazy budowlanej.

Kluczowy element – tunel pod Odrą

Najbardziej wymagającym technicznie elementem Zachodniej Obwodnicy Szczecina będzie tunel o długości 5 km, który zostanie wybudowany pod Odrą, na północ od Polic. Ten dwururowy tunel, drążony przy pomocy specjalnej maszyny TBM (ang. Tunnel Boring Machine), stanie się najdłuższym tego typu obiektem w Polsce. Przekroczenie Odry w tej lokalizacji jest konieczne ze względu na uwarunkowania terenowe i środowiskowe, a tunel pozwoli na uniknięcie kolizji z instalacjami przemysłowymi i liniami kolejowymi w Policach.

Średnica zewnętrzna tunelu wynosić będzie 14,85 m, a jego konstrukcja zostanie umieszczona na głębokości do 51 m poniżej poziomu terenu. Tunel będzie wyposażony w 19 przejść poprzecznych między dwoma rurami, które posłużą do ewakuacji w razie sytuacji awaryjnych. Odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 m, co umożliwi płynne połączenie tunelu z resztą obwodnicy.

Trzy etapy realizacyjne obwodnicy Szczecina

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

Kołbaskowo – Dołuje (13,6 km) – odcinek ten obejmuje połączenie z istniejącą obwodnicą Przecławia i Warzymic, przejazd przez węzły drogowe Siadło Górne i Będargowo oraz kilka wiaduktów nad liniami kolejowymi.

Dołuje – Police (11,9 km) – trasa prowadzić będzie przez tereny leśne, z kilkoma przejściami dla zwierząt oraz węzłami drogowymi Dobra i Tanowo. Na tym odcinku przewidziano także Miejsce Obsługi Podróżnych w Sławoszewie.

Police – Goleniów (23,4 km) – najdłuższy odcinek, na którym znajdzie się wspomniany tunel pod Odrą. Po zakończeniu tunelu trasa przechodzić będzie przez tereny portowe i przemysłowe, a dalej na wschód, łącząc się z istniejącymi drogami ekspresowymi S3 i S6 w węźle Goleniów Północ.

Znaczenie inwestycji

Nowa Zachodnia Obwodnica Szczecina zamknie ring wokół miasta, odciążając ruch tranzytowy na istniejących trasach. Szczególne korzyści odniosą mieszkańcy Polic, którzy zyskają szybkie połączenie z siecią dróg ekspresowych. Czas podróży z Polic do węzła Goleniów Północ skróci się z 58 km do 23 km. Dla regionu Pomorza Zachodniego ZOS będzie kluczowym elementem poprawy infrastruktury drogowej, zwiększając przepustowość oraz bezpieczeństwo ruchu, szczególnie w okresie letnim, gdy natężenie ruchu w kierunku wybrzeża znacznie wzrasta.