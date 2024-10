Via Baltica oficjalnie otwarta! Droga powstała w ekspresowym tempie

Możemy w końcu to zakomunikować. Obwodnica Łomży, której odcinek od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno mierzy 12,9 km, została oddana kierowcom do użytku, choć na razie tylko z jedną jezdnią. Tymczasowa organizacja ruchu na jednej nitce pozwala na poruszanie się w obu kierunkach, z ograniczeniem prędkości do 80 km/h oraz zakazem wyprzedzania. Pomimo tego, z nowej trasy mogą korzystać także ciężkie pojazdy, co znacząco usprawni ruch tranzytowy, wyprowadzając go z centrum miasta.

REKLAMA

Decyzja o uruchomieniu jednej jezdni była kluczowa, ponieważ dane Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2020/2021 wskazują, że odcinkiem drogi krajowej DK61 między granicami Łomży a miejscowością Kisielnica przejeżdżało średnio 14 400 pojazdów dziennie. Nowa obwodnica pozwoli na znaczne zmniejszenie natężenia ruchu w mieście i poprawę komfortu życia mieszkańców.

Najdłuższy most w województwie

Jednym z najbardziej imponujących elementów nowej trasy jest most o długości 1205 metrów, który stanowi niemal 10 proc. całej długości obwodnicy. Jest to najdłuższy most w województwie podlaskim, który przebiega nad doliną rzeki Narwi, zapewniając bezkolizyjne połączenie drogi ekspresowej z otaczającą infrastrukturą. Co istotne, pod mostem przewidziano miejsce na przejście dla zwierząt oraz lokalne drogi gminy Piątnica.

Obecnie ruch odbywa się po zachodniej nitce mostu, podczas gdy prawa, wschodnia jezdnia, nadal jest w budowie. Cały projekt zostanie zakończony w trzecim kwartale 2025 roku.

Historia budowy z trudnościami

Budowa obwodnicy Łomży miała burzliwą historię. Początkowo prace prowadziła włoska firma TOTO, która po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w listopadzie 2020 r., nie rozpoczęła faktycznych robót. W efekcie, GDDKiA w maju 2021 r. odstąpiła od umowy, a po nowym przetargu, w grudniu 2021 r., wyłoniono konsorcjum NDI. Niestety, kolejne problemy z realizacją zmusiły inwestora do unieważnienia wyboru i rozpoczęcia procedury przetargowej od nowa. Ostatecznie, 23 marca 2022 r., wybrano ofertę firmy Intercor, która po spełnieniu wszystkich warunków przetargowych podpisała kontrakt na dokończenie budowy za kwotę ponad 713 mln zł.

Całkowite zakończenie budowy w 2025 roku

Choć dziś oddano do użytku tylko jedną jezdnię, docelowo obwodnica Łomży będzie miała dwie pełne nitki, każda z dwoma pasami ruchu oraz pasem awaryjnym. Przewiduje się także budowę dodatkowego odcinka drogi krajowej nr 64 o długości niemal 7 km, który połączy węzeł Łomża Północ z miejscowością Elżbiecin. Na tym odcinku powstaną nowe rondo na skrzyżowaniu z DK61 oraz kolejne na skrzyżowaniu z DK64.

Droga ekspresowa Via Baltica, której Łomża jest ważnym elementem, odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym ruchu tranzytowym między Polską a krajami bałtyckimi. Pełne zakończenie budowy obwodnicy Łomży w 2025 roku znacząco poprawi płynność ruchu na tym ważnym szlaku oraz odciąży lokalne drogi, zapewniając wygodniejsze połączenie między Warszawą a północno-wschodnią częścią kraju.

Zobacz wideo

Historia budowy Via Baltica (S61)