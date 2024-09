Zielone światło dla kolejnej obwodnicy na DK22

Uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU) oznacza zakończenie kilkuletnich prac przygotowawczych. Zatwierdzony wariant przebiegu obwodnicy, omijający Dobiegniew od strony południowej, został oceniony jako najkorzystniejszy pod względem techniczno-ekonomiczno-środowiskowym oraz zyskał największe poparcie społeczne. Nowa droga o długości blisko 6 km, na rysunku oznaczona jako wariant żółty, będzie wyposażona w cztery skrzyżowania, dwa wiadukty drogowe, jeden wiadukt kolejowy i most nad Mierzęcką Strugą.

Kolejne etapy inwestycji budowy obwodnicy Dobiegiewa

Decyzja środowiskowa pozwala na dokończenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz przystąpienie do przygotowania dokumentów i ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji. Obwodnica będzie budowana w systemie „Projektuj i buduj", co oznacza, że wykonawca na początku opracuje projekt, a następnie przystąpi do prac budowlanych po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Obwodnice w ramach Programu budowy 100 obwodnic

Obwodnica Dobiegniewa jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100), który obejmuje sześć kluczowych inwestycji drogowych w województwie lubuskim. Oprócz Dobiegniewa, realizowane są obwodnice Strzelec Krajeńskich i Krosna Odrzańskiego, a dla obwodnic Kostrzyna nad Odrą, Wschowy i Dębowej Łęki wydane zostały decyzje środowiskowe. W przygotowaniu jest również obwodnica Przytocznej, a także obwodnica Słubic, dla której przygotowania są w toku dzięki wsparciu finansowemu gminy Słubice.

Realizacja obwodnicy Dobiegniewa nie tylko poprawi komfort podróży, ale także przyczyni się do rozwoju lokalnej infrastruktury i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Nowa trasa ma również pozytywny wpływ na środowisko, minimalizując wpływ ruchu tranzytowego na miasto.