Rowerzysta zasuwa po drodze, a obok jest ścieżka rowerowa? Kodeks drogowy ma na to odpowiedź

Często zdarza się, że choć na trasie znajduje się ścieżka rowerowa, rowerzyści mkną po jezdni. Czy mają do tego prawo w tej sytuacji? Czy, jeśli poruszają się rowerem szosowym, a nie miejskim, obowiązują ich inne przepisy? Całe szczęście, przepisy ruchu drogowego jasno określają, którą część drogi powinni wybrać zarówno cykliści, jak i osoby poruszające się hulajnogą elektryczną.

Czy rowerzysta może jeździć po drodze?

Życie rowerzysty - zwłaszcza w mieście, nie jest najprostsze. Drogi dla rowerów często wymagają przejeżdżania przez ulicę, nie są najrówniejsze, a do tego lubią na nie wchodzić piesi. Często więc właściciele dwóch kółek wybierają szosę i chcą się po niej poruszać, nawet jeśli obok znajduje się ścieżka rowerowa. Argumentują to też tym, że po drodze rowerowej nie można poruszać się z dużą prędkością, a nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Są jednak na to odpowiedni przepisy. Jak podaje kodeks drogowy:

Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla pieszych i rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

Co to oznacza? W świetle prawa drogowego rowerzysta ma obowiązek korzystać ze ścieżki rowerowej, jeśli takowa istnieje. Z przepisów wynika, że w takiej sytuacji nie mamy prawa jechać po drodze dla samochodów. Jednocześnie, na drodze rowerowej pierwszeństwo przed pieszym ma właściciel dwukołowca.

Rowerzysta na drodze - o czym warto pamiętać?

W przypadku, gdy dojdzie do wypadku, fakt, że obok drogi wiodła ścieżka rowerowa nie zawsze będzie oznaczać, że winnym zdarzenia jest rowerzysta. Dodatkowo nawet jeśli nieprawidłowo porusza się on po jezdni, kierujący samochodem ma obowiązek wyprzedzić go, zachowując co najmniej metrowy odstęp. Agresja drogowa może skończyć się odpowiedzialnością karną, a trąbienie bez celu jest wykroczeniem.