Jeśli masz wadę wzroku, oczywiste jest, że musisz prowadzić samochód w okularach. Informację o takiej potrzebie masz również w swoich dokumentach. Nieprzestrzeganie może grozić mandatem, ale okazuje się, że sprawa jest nieco bardziej skomplikowana i nawet jeśli masz okulary na nosie, wciąż możesz zostać ukarany. Dlaczego? Wszystko przez jeden szczegół.

Jaki mandat za brak jazdy w okularach? Konieczne przestrzegaj i nie szkodź sobie i innym

Jeśli jesteś zobowiązany do prowadzenia samochodu w okularach korekcyjnych lub szkłach kontaktowych, zawsze musisz je mieć. Zaniechanie obowiązku sprawi, że zostanie to potraktowane jako jazda bez uprawnień. Czym to grozi? Okazuje się, że nawet aresztem, ograniczeniem wolności lub grzywną powyżej 1,5 tys. zł. Wszystko reguluje art. 94 Kodeksu wykroczeń.

Czy w prawie jazdy jest informacja o okularach? Lepiej zwróć uwagę na ten kod

W prawie jazdy znajdują się kody, które obrazują ograniczenia lub uprawnienia, które nam przysługują. To właśnie tam, w rubryce nr 12 policjant podczas kontroli może znaleźć informację o potrzebie noszenia przez kierowcę okularów lub soczewek kontaktowych. Jak to wygląda?

01.01, wymagane okulary,

01.02, wymagane soczewki kontaktowe,

01.03, wymagane okulary ochronne,

01.04, wymagane szkła przyciemnione,

01.05, wymagana przepaska na oko,

01.06, okulary lub soczewki kontaktowe.

Można łatwo wywnioskować, że osoba, która ma kod 01.02, musi nosić soczewki kontaktowe, a jeśli nosi okulary i nie ma wpisu o nich, może dostać mandat. W wielu przypadkach lekarze wstawiają już do prawa jazdy kod 01.06, ale może im to umknąć, dlatego jeśli nosisz soczewki zamiast okularów, lepiej sprawdź, co jest napisane na dokumencie. Inaczej podczas kontroli portfel może znacznie ucierpieć.