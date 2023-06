Tunel w Świnoujściu prezentem dla kierowców? Znamy szczegóły inwestycji. Już dzisiaj wielkie otwarcie

Inwestycja pn. Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną, miała zostać oddana do użytku już 25 maja, jednak przez opóźnienie postanowiono przełożyć jej inaugurację na 30 czerwca. Co wiemy o tunelu, który tak bardzo rozgrzewa polityczne środowiska? Więcej informacji dotyczących drogowych inwestycji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Tunel w Świnoujściu

Tunel pod Świną ma długość 1,48 km, co czyni go najdłuższą przeprawą podwodną w naszym kraju. Jest on częścią inwestycji, której całkowita długość wynosi 3,4 km. Poprowadzony pod dnem cieśniny, w najniższym miejscu znajduje się na głębokości 23,6 m (10 m pod dnem). W tunelu poprowadzono dwukierunkową jezdnię o szerokości 11 metrów z dwoma pasami ruchu, każdy o szerokość 3,5 m, a także pasami awaryjnymi o szerokości 2 m. W tunelu obowiązuje zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jeżeli ktoś będzie próbował dodać nieco gazu, może mieć kłopoty - w tunelu zainstalowano odcinkowy pomiar prędkości.

Przekrój tunelu pod Świną Fot. Studio graficzne Gazety Wyborczej

Głównym inwestorem jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (oddział Szczecin). Koszt budowy wyniósł 912 mln zł, z czego ponad 775 mln zł pokryło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nadzór nad projektem pełniło konsorcjum SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gülermak.

Przejazd tunelem w Świnoujściu dla niektórych może być dość kosztowny

Inwestycja umożliwi mieszkańcom Świnoujścia, a także turystom, sprawne przemieszczanie się po mieście, które ulokowane jest na kilkudziesięciu wyspach i wysepkach, w tym najważniejszych, czyli Wolin i Uznam. Aktualnie kierowcy zmuszeni są korzystać z przepraw realizowanych promami, które ze względu na swoją ograniczoną przepustowość pochłaniają bardzo dużo czasu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GDDKiA, dzięki tunelowi przemieszenie się pomiędzy wyspami zajmie teraz jedynie ok. 3-4 minuty. Tunel po Świną zostanie oddany do użytku już dzisiejszego wieczora (30 czerwca), tuż po zakończeniu oficjalnych uroczystości związanych z otwarciem inwestycji.