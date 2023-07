Otwarcie tunelu w Świnoujściu. Kierowcy zawracali w nim już pierwszego dnia

Ciekawostki z polskich dróg znajdziesz również w tekstach publikowanych w serwisie Gazeta.pl.

Południe 30 czerwca 2023 roku zapisze się złotymi literami na mapie polskich dróg. To właśnie wtedy dla ruchu pojazdów otwarty został tunel po Świną. Przeprawa zbudowana w ciągu drogi krajowej nr 93 na stałe połączy lewobrzeżną część Świnoujścia na wyspie Uznam z wyspą Wolin i resztą kraju. Ułatwi zatem podróżowanie mieszkańcom miasta i regionu. Do tej pory musieli oni czekać godzinami na możliwość przejazdu promem. To tworzyło ogromne korki.

Otwarcie tunelu w Świnoujściu. Mamy już pierwsze wykroczenia!

Tunel w Świnoujściu wygląda mocno imponująco na mapie Polski. To w końcu najdłuższa podwodna przeprawa w naszym kraju. Jej całkowita długość wraz z drogami dojazdowymi to 3,4 km, z czego wydrążone zostało dokładnie 1484 m, a stropowane jest 1780 m. Poza tym tunel pod Świną ma średnicę wewnętrzną wynoszącą 12 m, dwukierunkową jezdnię i aż w 85 proc. był finansowany ze środków europejskich. Tylko 15 proc. kosztu prac pokryło miasto Świnoujście.

Najdłuższe tunele w Europie. Tunel Laerdal wyraźnie zdystansował wszystkich

Otwarcie nowej przeprawy stało się ważnym wydarzeniem. Tak, towarzyszyło mu pewne opóźnienie. Pierwotnie tunelem mieliśmy pojechać już prawie rok temu. Kierowcy jednak i tak tłumnie pojawili się przed wjazdem. Chcieli bowiem sprawdzić przeprawę na własnych autach. I w tym generalnie nie ma nic złego. Przynajmniej dopóki wszyscy użytkownicy stosują się do przepisów. Tak się jednak nie stało. Już pierwsza noc po otwarciu tunelu obfitowała w serię incydentów. Jeden z kierowców zatrzymał pojazd w czasie jazdy, a inny postanowił w tunelu zawrócić. Na tym jednak nie koniec. Bo na trasie pojawił się nawet pieszy!

Ile wynosi mandat za wykroczenie w tunelu?

Żadne z wykroczeń raczej nie uszło na sucho. Trasa jest bowiem monitorowana 24 godziny na dobę przez 143 kamery. Gdy operator zobaczy cokolwiek niepokojącego, informuje o takich przypadkach policję. Ta wlepia kary. Ile może wynieść mandat? To zależy od rodzaju wykroczenia.

Zatrzymanie w tunelu w najlepszej opcji zakończy się mandatem opiewającym na kwotę od 100 do 300 zł i 1 punktem karnym. W najgorszej grzywną startującą od 1100 zł i 11 punktami karnymi za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Maksymalnie mandat sięgnie 5000 zł. Zawracanie w tunelu w najlepszej opcji zakończy się mandatem opiewającym na kwotę 200 zł i 5 punktami karnymi. W najgorszej grzywną startującą od 1200 zł i 15 punktami karnymi za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Maksymalnie mandat sięgnie 5000 zł. Pieszy przechadzający się po tunelu dostanie mandat wynoszący od 50 do nawet 5000 zł. Wszystko zależy od tego czy czyn będzie zakwalifikowany jako korzystanie z drogi niezgodnie z przeznaczeniem, czy stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jakie są zasady ruchu pojazdów i pieszych w tunelach?

Na koniec zatem jeszcze raz przypomnijmy zasady ruchu w tunelu. A więc kierowca musi pamiętać o tym, że: