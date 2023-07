Droga S6. Wieści i zdjęcia z budowy kluczowego odcinka. 22,9 km za 701 mln zł

O drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Droga ekspresowa S6 to jedna z tych, które kierowców ciekawią najbardziej interesują kierowców. Znacznie ułątwi przemieszczanie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Połączy bowiem Trójmiasto, Lębork, Słupsk, Koszalin, Kołobrzeg i Szczecin. Docelowo ma mieć ponad 360 km i znacznie poprawić jazdę po województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Na S6 czekają i mieszkańcy, i turyści. Ekspresówka przebiega wzdłuż Bałtyku. Lokalny oddział GDDKiA zabrał wszystkich na wycieczkę po budowie.

Droga S6 Sławno - Słupsk

To kolejny ważny rosnącej w oczach ekspresówki S6. Ma mieć docelowo 22,9 kilometrów, a wykonawca (firma Stecol z Chin) na realizację drogi otrzymała 701,6 miliona złotych. Będzie to pełnoprawna droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Rzadko się to zdarza, ale możemy wam podać, kiedy droga ma zostać oddana kierowcom. Wielkie otwarcie planowane jest na 2025 rok. Lokalne media podają, że wykonawca ma czas do 17 października 2025 roku.

Każdy odcinek drogi ekspresowej to znakomita wiadomość. Przy S6, którą interesują się kierowcy w całej Polsce, pierwszą myślą jest skrócenie czasu przejazdów nad morzem. Nie trzeba będzie jeździć uciążliwymi krajówka, a szybko przejechać drogą ekspresową 120 km/h bez korków. To fakt. Jednak równie ważne jest wyciągnięcie transportu z małych miejscowości. Jeżdżące przez miasta i wsie samochody oraz ciężarówki są potwornie uciążliwe dla mieszkańców. Droga ekspresowa zabiera te pojazdy, znacznie zwiększając komfort życia i bezpieczeństwo.

Budowa drogi ekspresowej S6 na zdjęciach

Nie dziwi więc, że o trwającej budowie rozpisują się lokalne media. "Rozmach jest imponujący" - napisali dziennikarze slawno.naszemiasto.pl. Trzeba im przyznać rację. Zdjęcia z powietrza pokazane przez szczeciński oddział GDDKiA pokazują ogrom prac w następujących miejscowościach: Pomiłowo, Sławno, Warszkowo, Noskowo, Wrześnica. Wklejamy je poniżej:

Budowa drogi ekspresowej S6 na zdjęciach fot. GDDKiA Szczecin

Droga ekspresowa S6. Niedawno oddano kolejną obwodnicę

Na odcinek Sławno - Słupsk poczekamy jeszcze około dwóch lat, ale w te wakacje drogowcy już oddali kierowcom odcinki S6. W lipcu głośno było o obwodnicy Sianowa. Kierowcy mogą ominąć miasto po jego północnej stronie korzystając z blisko 5,5 km dwujezdniowej trasy pomiędzy węzłami Sianów Zachód i Sianów Wschód. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że kontynuuje realizację dalszego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa, do węzła Koszalin Wschód, który będzie gotowy w przyszłym roku