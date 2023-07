Droga S10. Drogowcy połączą Toruń z Bydgoszczą. Jest nawet data dla kierowców

O drogach w Polsce piszemy regularnie na stronie głównej gazeta.pl. Droga ekspresowa S10 to jedna z ekspresówek, które dopiero powstają. Docelowo ma mieć ponad 450 kilometrów i połączyć Szczecin z planowaną wielką obwodnicą Warszawy. Będzie przebiegać przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Najważniejsze miasta przy trasie to Szczecin, Pila, Bydgoszcz, Toruń oraz Płock. Eska ma dojechać do Naruszewa, gdzie ma przebiegać drugi ring wokół stolicy.

Droga S10. Toruń-Bydgoszcz

Zaczyna się dziać na jednym z czterech odcinków fragmentu S10, który ma połączyć Toruń z Bydgoszczą. Odpowiada za niego firma Intercor, wykonawca dostał na wykonanie zadania 411 milionów złotych. Firma Intercor ma zaprojektować, uzyskać niezbędne decyzje i wybudować 8,9 km odcinka drogi ekspresowej S10 oraz 5,4 km odcinka DK25. W ramach inwestycji przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstanie nowy węzeł Emilianowo, który usprawni dojazd do terenów przemysłowych i planowanego Terminalu Intermodalnego w Emilianowie.

Znamy już sporo szczegółów. S10 ma przebiegać w znacznym stopniu obecnym śladem DK10, a kierowcy będą mieli do dyspozycji parę Miejsc Obsługi Podróżnych w pobliżu węzła Emilianowo. DK25 w okolicy Brzozy poprowadzona zostanie nowym śladem dzięki czemu przeniesiemy ruch tranzytowy z obecnie mocno obciążonego odcinka na nową jezdnię z dwoma węzłami - Zielona i Brzoza. Wykonawca właśnie wystąpił o ZRID. Dla kierowców najważniejsze jest to, że GDDKiA planuje zakończenie prac w 2026 roku.

Droga S10. Co to jest ZRID?

ZRID to Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Jest kluczowy dla każdej budowanej drogi, ponieważ umożliwia rozpoczęcie pracy w terenie. Właśnie o takie zezwolenie wystąpił wykonawca. Określi granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne w tej sprawie będzie prowadził Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Powołani przez niego niezależni biegli - rzeczoznawcy majątkowi - oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej.