Jeszcze w styczniu polska sieć stacji Moya z 450 punktami znajdowała się na odległym piątym miejscu. Jednak polska spółka w zaledwie pół roku otworzyła 26 nowych punktów pod własnym logo. Z kolei bezpośredni konkurenci w tym czasie albo utrzymali swój stan albo go nieco pomniejszyli. Według danych ISBnews, spośród sześciu największych sieci stacji paliw w Polsce, tylko Moya i bp odnotowały wzrost liczby obiektów w pierwszej połowie 2024 roku. Podczas gdy bp dodała jedną stację, Moya powiększyła swoją sieć o 26 nowych placówek. W tym samym okresie sieci MOL, Shell i Circle K zmniejszyły swoje zasoby.

To pozwoliło polskiej sieci Moya przeskoczyć zarówno Shell, jak i nowego gracza z węgierskim kapitałem – stacje MOL. Co ciekawe, nie jest to jednorazowy skok polskiej spółki, bo już od kilku lat firma systematycznie goni rywali i rok po roku notuje największą dynamikę rozwoju na polkim rynku. Dla przykładu w 2023 roku Moya powiększyła się o 49 stacji, podczas gdy druga najszybciej rozwijająca się w tym czasie sieć, Circle K, zwiększyła liczbę swoich placówek o 17 nowych punktów.

To nie koniec ambitnych planów sieci Moya

Spółka Anwim, zarządzająca siecią Moya chce kontynuować dynamiczny rozwój. Na koniec 2023 roku sieć liczyła 450 stacji, a celem na 2024 rok jest osiągnięcie 500 obiektów. Długoterminowy plan zakłada powiększenie sieci do 800 stacji do 2030 roku, co oznacza, że niebawem polska firma znajdzie się na drugim miejscu, pokonując brytyjskiego giganta – bp.

Aktualny ranking największych sieci stacji paliw w Polsce na koniec czerwca 2024 roku przedstawia się następująco: