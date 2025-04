Już dzisiaj mecz o Superpuchar Polski. Będą utrudnienia w Warszawie

Już o godz. 21 na stadionie PGE Narodowy rozpocznie się mecz o Superpuchar Polski, o który konkurować będą Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków. Wielu kibiców skorzysta z komunikacji publicznej, a zwłaszcza z kursującego co kilka minut metra. Ci jednak, którzy przyjadą na spotkanie samochodami, będą musieli przygotować się na utrudnienia w ruchu. W zależności od sytuacji policja może zamknąć most Poniatowskiego i Al. Jerozolimskie, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a. Co więcej, przejazd może zostać zablokowany także na ulicach Sokolej, Zamoście i Zamoyskiego. To bardzo istotna wiadomość również dla pasażerów autobusów.

Mecz o Superpuchar Polski na PGE Narodowy. Zmiany w organizacji ruchu

Jak informuje Warszawski Transport Publiczny, od godz. 18.30 do końca meczu, w przypadku zamknięcia ulicy Sokolej od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego,autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą Targową i Kijowską do pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i ulicą Zamoście. W przypadku zamknięcia ulic Zamoyskiego, Zamoście i Sokola, trasy objazdowe zostaną wprowadzone dla linii: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125, 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do przystanku końcowego na pętli DW. WSCHODNI (KIJOWSKA), 135 Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką.

Po zakończeniu meczu z ronda J. Waszyngtona uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów w kierunku Bokserskiej (linia 138) oraz Gocławia i Winnicy (linia 509). Więcej będzie też tramwajów linii 9 i dodatkowe kursy autobusów linii 117 z ronda J. Waszyngtona do Dworca Centralnego. Natomiast dodatkowe składy linii 26 z al. Zielenieckiej będą jeździły w kierunku Metra Młociny. Dodatkowe pociągi metra pojadą w kierunku Bemowa.

Mecz na PGE Narodowy 2 kwietnia. Co w przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego?

Jeśli policja podejmie decyzję o wyłączeniu z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. de Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii 7, 9, 22 i 24 będą przejeżdżały przez Wisłę mostem Śląsko-Dąbrowskim. Uwaga, przypominamy, że tramwaje linii 7, 22 i 24 kursują zmienionymi trasami z powodu remontu wiaduktu w al. Jana Pawła II. I tak, tramwaje linii 7 kursują do placu G. Narutowicza, 22 do Metra Płocka a 24 na pętlę Piaski. Autobusy linii 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24, N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim.

Autobusy linii 146 i 147 jadące w kierunku Dworca Wschodniego nie skręcą w lewo na rondzie Waszyngtona, ale pojadą prosto al. Zieleniecką. Pasażerowie jadący tymi autobusami w stronę Falenicy lub Starej Miłosnej powinni pamiętać, że autobusy linii 146 i 147 zawrócą na Targowej w stronę Zielenieckiej i tak dojadą do ronda J. Waszyngtona albo, jeżeli zawrotka będzie zamknięta, to pojadą dalej w stronę Dworca Wileńskiego i zawrócą na wysokości ulicy Brzeskiej. Stamtąd przez Targową, Kijowską i al. Zieleniecką dotrą do ronda J. Waszyngtona, skąd pojadą już swoimi stałymi trasami.

Środowy mecz na Narodowym. Zmiany w kursowaniu pociągów

Z okazji meczu wyjątkowo zaplanowano dodatkowe pociągi dla kibiców. PKP wprowadzi zmiany w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2. W przypadku SMM S1 odwołane na całej trasie zostaną pociągi o godz. 17:30 z Otwocka do Pruszkowa oraz o godz. 19:29 z Pruszkowa do Otwocka. Co się tyczy linii SKM S2 odwołane zostaną połączenia: