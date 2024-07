Elektryczne Porsche Macan w dwóch nowych wariantach. Jest cena wersji bazowej

Porsche podwoiło gamę wariantów swojego pierwszego w pełni elektrycznego SUV-a. W przypadku bazowego modelu Macan z napędem na tylne koła skupiono się przede wszystkim na wysokiej efektywności i dużym zasięgu. Pojazd czerpie energię z wysokonapięciowego akumulatora o pojemności 100 kWh brutto i oferuje do 641 km zasięgu w cyklu mieszanym WLTP. Konstrukcja auta tak samo, jak w przypadku wszystkich wersji Macana, wykorzystuje architekturę 800 V platformy Premium Platform Electric (PPE). Ładowanie prądem stałym (DC) jest możliwe z mocą do 270 kW. To oznacza, że na odpowiedniej stacji szybkiego ładowania poziom energii w akumulatorze można uzupełnić od 10 do 80 proc. w ciągu około 21 min.

Osiągi podstawowego Porsche Macan

W bazowym Macanie napęd legitymuje się mocą 250 kW (340 KM), a w trybie overboost, w połączeniu z Launch Control, moc wzrasta do 265 kW (360 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi 563 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5,7 s, a prędkość maksymalna zatrzymuje się na 220 km/h. Dzięki rezygnacji z napędu na wszystkie koła bazowy wariant jest o 110 kg lżejszy od Porsche Macan 4, w związku z czym zużywa mniej energii.

Bardzo szybki Macan 4S

Znacznie mocniejszy Macan 4S z napędem na cztery koła został wyposażony w dwa silniki elektryczne (każda oś ma swój silnik). Pojazd otrzymuje elektronicznie sterowany układ Porsche Traction Management (ePTM), który rozdziela siłę napędową pomiędzy przednią i tylną oś około pięć razy szybciej niż konwencjonalny napęd na wszystkie koła. Akumulator o pojemności 100 kWh brutto pozwala w cyku mieszanym WLTP na zasięg wynoszący do 606 km.

Moc systemowa silników elektrycznych wynosi 330 kW (448 KM), a z krótkotrwałym overboostem do 380 kW (516 KM). Z funkcją Launch Control maksymalny moment obrotowy wynosi 820 Nm, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 4,1 s. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 240 km/h.

Macan 4S jest standardowo wyposażony w elektroniczną kontrolę tłumienia Porsche Active Suspension Management (PASM). Dalszą optymalizację podwozia z myślą o zwiększeniu wydajności i komfortu zapewniają adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne z układem poziomowania i regulacją prześwitu, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) oraz skrętna tylna oś.

Nowy off-roadowy pakiet stylistyczny

Opcjonalnie dla wszystkich modeli oferowany jest także nowy pakiet stylistyczny Offroad, który dodatkowo poprawia codzienną użyteczność. Pakiet umożliwia łatwiejsze pokonywanie wyboistych dróg gruntowych oraz szczególnie stromych podjazdów i zjazdów. Zmieniona geometria przedniego zderzaka pozwoliła zwiększyć kąt natarcia do 17,4 stopnia, w zależności od wariantu (wartość dla podniesionego poziomu zawieszenia pneumatycznego). W przypadku adaptacyjnego zawieszenia pneumatycznego pakiet wiąże się też ze zwiększeniem prześwitu w normalnym ustawieniu – o 10 mm, do 195 mm. Do Macana jest teraz również dostępny nowy kolor nadwozia o nazwie Slate Grey Neo oraz nowy wzór 20-calowych felg. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.