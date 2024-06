Mały Hyundai ma być autem dla każdego. Będzie musiał nawiązać walkę z Dacią

Hyundai Inster to odważnie zaprojektowany samochód. Design łączy w sobie futurystyczny, innowacyjny wizerunek z przestronnym wnętrzem wygospodarowanym w nadwoziu małego SUV-a. Kształt pojazdu jest w znacznym stopniu spójny z nieoferowanym w Europie spalinowym modelem Casper (pisaliśmy o nim tutaj). Jednak w przeciwieństwie do niego, wariant w pełni elektryczny o nazwie Inster trafi na rynek globalny. Auto już latem wjedzie do salonów sprzedaży w Korei, a następnie w odpowiednim czasie przyjedzie do Europy, na Bliski Wschód i w region Azji i Pacyfiku. Ceny nie są jeszcze znane. Jeśli jednak Hyundai Inster ma odnieść sukces na Starym Kontynencie, będzie musiał nawiązać rywalizację m.in. z Dacią Spring, która na europejskim rynku jest tanim samochodem elektrycznym - tutaj więcej o tym aucie.

Zwrotny mieszczuch

Inster w porównaniu z Casperem ma zwiększone wymiary nadwozia i rozstawu osi, w celu zapewnienia większej przestrzeni we wnętrzu (długość 3825 mm, szerokość 1610, wysokość 1575 mm, rozstaw osi 2580 mm). Auto plasuje się pomiędzy tradycyjnymi subkompaktowymi samochodami segmentu A, a większymi modelami segmentu B. Niewielkie wymiary przydają się w mieście, ponieważ zapewniają zwrotność i łatwość korzystania z auta, a to oznacza praktyczność i wszechstronność na co dzień. Najbardziej charakterystycznym elementem Instera jest nowoczesna sygnatura zastosowana w oświetleniu pojazdu. Wyrazistości dodaje także dwukolorowe nadwozie z kontrastującymi panelami ochronnymi, osadzone na felgach o nietypowym wzorze.

Nieskomplikowane wnętrze

We wnętrzu nie znajdziemy przesadnego skomplikowania. Konsola zawiera klasyczną sekcję z fizycznymi przyciskami i pokrętłami. Zestaw wskaźników jest cyfrowy, z ekranem o przekątnej 10,25". Osadzony na szczycie deski kolejny ekran o przekątnej 10,25" jest dotykowy i skupia funkcje samochodu oraz systemu informacyjno-rozrywkowego. Motyw pikseli w oświetleniu zewnętrznym powtarza się również we wnętrzu. W wyposażeniu pojawi się oświetlenie nastrojowe LED o 64 kolorach do wyboru. Wystrój kabiny obejmuje konfigurowalne wykończenia górnej części drzwi, dzięki czemu właściciele mogą jeszcze bardziej spersonalizować swój pojazd. Otoczenie może zostać wykończone w kolorze czarnym oraz w dwukolorowych odcieniach brązu i beżu. Bagażnik ma pojemność 280 litrów (do 351 litrów po przesunięciu tylnych siedzeń).

Co ciekawe, wszystkie siedzenia można złożyć na płasko – łącznie z siedzeniem kierowcy – w celu zwiększenia elastyczności przestrzeni. Dostępna będzie również opcja przedniej kanapy oraz podgrzewane przednie fotele i kierownica. Siedzenia drugiego rzędu są dzielone w proporcji 50/50 i można je przesuwać oraz odchylać. Producent informuje, że wewnątrz zastosowano przetworzony politereftalan etylenu (PET) z butelek oraz materiał biopolipropylenowy ekstrahowany z trzciny cukrowej. Na pokładzie nie zabraknie zaawansowanej technologii i funkcji zapewniających wygodę oraz arsenału systemów wspomagających kierowcę.

Hyundai Inster Fot. Hyundai

Wiodący w segmencie zasięg

Hyundai Inster będzie wyposażony standardowo w akumulator o pojemności 42 kWh, a opcjonalnie w akumulator o pojemności 49 kWh. Obydwa modele napędzane są pojedynczym silnikiem o mocy 71,1 kW (97 KM) w wariancie podstawowym i 84,5 kW (115 KM) w wersji z większym akumulatorem Long-Range. Obie wersje oferują moment obrotowy 147 Nm. W Insterze z mniejszym akumulatorem prędkość maksymalna wynosi 140 km/h (w wersji Long-Range 150 km/h). Standardowo auto od 0 do 100 km/h przyspiesza w 11,7 s, a w wariancie Long-Range czas skraca się do 10,6 sekundy.

Przewidywany zasięg 355 km (WLTP) w modelu Long-Range sprawia, że Inster zaoferuje wiodący zasięg w segmencie A. Szacowane średnie zużyciu energii ma kształtować się na poziomie 15,3 kWh/100 km (WLTP). Korzystając ze stacji ładowania dysponującej prądem stałym (DC) o mocy 120 kW, Hyundai Inster może w optymalnych warunkach uzupełnić energię od 10 do 80 procent w około 30 minut. Standard wyposażenia zawiera ładowarkę pokładową o mocy 11 kW. W opcji będzie dostępny system podgrzewania akumulatora i wysokowydajna pompa ciepła.

Zewnętrzna i wewnętrzna funkcja Vehicle-to-Load (V2L) zapewnia zasilanie urządzeń zewnętrznych (110 V/220 V), umożliwiając ładowanie dwukierunkowe bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu. Dzięki temu klienci mogą swobodnie korzystać lub ładować urządzenia takie jak rowery elektryczne, hulajnogi czy sprzęt kempingowy. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.