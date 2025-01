To musisz zrobić, żeby móc parkować w tych miejscach. Nie ma większego udogodnienia

Praktycznie wszyscy posiadacze prawa jazdy w Polsce wiedzą, że nie można ot tak parkować na niebieskiej kopercie. By się tak stało, wymagana jest specjalna karta parkingowa z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli nie dostosujemy się do przepisów i mimo braku takiej karty będziemy to robić, narażamy się na srogi mandat, ale również i na odholowanie pojazdu. Kto może wyrobić taką kartę i w jaki sposób? Czy są jeszcze inne przywileje?

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Kto może parkować na niebieskiej kopercie? Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla inwalidów?

Miejsca oznaczone na niebiesko i znakiem pionowym oznaczają miejsca dla niepełnosprawnych. Osoby te posiadają kartę parkingową, wydaną na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. To jedna nie wszystko, bo mogą tam parkować również osoby, które przewożą osoby niepełnosprawne oraz samochody, które należą do placówek opiekujących się takimi osobami.

Warto mieć na uwadze, że nielegalne parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych grozi mandatem wynoszącym aż 500 zł i 5 punktów karnych.

Jak załatwić pozwolenie na parkowanie dla niepełnosprawnych? Nie przysługuje każdemu

O kartę parkingową mogą starać się osoby, które mają:

stwierdzone znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,

wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Kwalifikują się choroby narządu wzroku, ruchu i neurologiczne. Wniosek o kartę parkingową możesz złożyć do Przewodniczącego Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, załączając dokumenty, takie jak odpowiednio wypełniony wniosek, ksero orzeczenia o niepełnosprawności (i oryginał do wglądu) oraz jedno zdjęcie. Musi być aktualne.

Fot. Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl

Należy również uiścić opłatę i podczas składania wniosku załączyć jej potwierdzenie. Karta wystawiana jest na nie więcej niż 5 lat. Po tym czasie należy złożyć kolejny wniosek. Co istotne, wydawana jest imiennie, a nie na pojazd. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.