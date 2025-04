Co Stadion Śląski ma wspólnego z motoryzacją? To pierwszy taki przypadek w Polsce

Stadion Śląski jest drugim co do wielkości stadion w Polsce. W obecnym kształcie posiada 54 378 miejsc siedzących. Przebudowa zakończona w 2017 r. kosztowała 650 mln zł. Obiekt właśnie zmienia nazwę. Od teraz będzie się nazywać Superauto.pl Stadion Śląski. Nową nazwę zawdzięcza oczywiście nowemu sponsorowi tytularnemu.

Superauto.pl inwestuje w mateczniku. Firma pochodzi ze Śląska

Kontrakt sponsorski został w obecnej wersji podpisany na 3 lata. Nie jest jednak wykluczone jego przedłużenie. Czemu Superauto.pl wybrało akurat Stadion Śląski? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudno znaleźć. Bo firma sprzedająca auta ma siedzibę w Chorzowie. Postanowiła zatem zainwestować sponsorsko w swój matecznik.

Stadion Śląski jest symbolem sukcesu. Celem naszej współpracy zarówno z zarządem stadionu, jak i samorządem województwa śląskiego, jest, aby Superauto.pl osiągnęło podobny status w oczach klientów oraz partnerów biznesowych. Chcemy, aby nasza firma kojarzyła się z sukcesem – powiedział Bartosz Chojnacki, wiceprezes Superuato.pl.

Stadion Śląski to prawdziwa legenda. Tu grały Orły Górskiego

Stadion Śląski kojarzy się z piłką nożną. I to skojarzenie jak najbardziej właściwe. W końcu to na nim odbywają się i odbywały się mecze reprezentacji Polski. Wystarczy w tym punkcie wspomnieć m.in. o meczu, który dał biało-czerwonym awans na Mistrzostwa Świata w 1974 roku w Niemczech. To na tych mistrzostwach później Orły Górskiego zdobyły trzecie miejsce. To także na Stadionie Śląskim zespół prowadzony przez Kazimierza Górskiego ograł 4:1 w eliminacjach ME w 1976 r. naszpikowaną gwiazdami reprezentację Holandii z Johannem Cruijffem na czele. Przez wielu ekspertów ten mecz uznawany jest za najlepszy w historii reprezentacji Polski.

Dziś Stadion Śląski to jednak więcej niż piłka. W obiekcie organizowane są też mitingi lekkoatletyczne, a do tego, dzięki wyjątkowej akustyce, staje się on miejscem, w którym odbywają się koncerty największych światowych gwiazd muzyki.