Współczesne samochody elektryczne potrafią naprawdę szybko uzupełniać zapasy prądu w baterii. Czasami obsługują moc ładowania przekraczającą 350 kW. I choć informacja jest dobra, w jej kontekście powstaje ważne pytanie. Czy kierowcy mają jednak gdzie tak szybko ładować akumulatory trakcyjne? Z odpowiedzią przychodzi właśnie Shell.

REKLAMA

Zobacz wideo

Shell postawił nowe ładowarki. Ich moc to 360 kW

Sieć stacji paliwowych uruchomiła właśnie w Polsce pierwsze punkty DC Shell Recharge. Każdy z nich ma dwa punkty ładowania, a ich moc docelowa wynosi 360 kW. Na razie ładowarki takie są trzy. Można je spotkać w Trzciance i Sękocinie Starym (woj. mazowieckie) oraz w Radomsku (woj. łódzkie). Docelowo sieć Shell Recharge DC będzie jednak rozszerzana. W najbliższych miesiącach planowane jest dodanie kolejnych 13 ładowarek. Jeszcze bardziej ambitny plan dotyczy jednak perspektywy dwuletniej. Bo do 2027 r. firma planuje uruchomić 75 ultraszybkich ładowarek z 150 punktami ładowania.

Shell sprzedawało głównie paliwa. Czemu teraz postanowiło na stacje ładowania elektryków? Bo to przyszłość, bo w ten sposób marka chce odkryć nowy rynek, a do tego szuka dla siebie szans w elektromobilnej rewolucji. Shell chce być też eko. Firma planuje stać się przedsiębiorstwem energetycznym o zerowych emisjach netto do 2050 r. Jedną z dróg osiągnięcia tego celu jest uruchomienie ok. 70 000 publicznych punktów ładowania do 2025 r.

Czy 360 kW to dużo? Tak mocna ładowarka może w ciągu 3 minut zwiększyć zasięg pojazdu o 100 km. W 15 minut jest w stanie naładować baterię dowolnego pojazdu do 80 proc. pojemności.

Stało się. Klienci znanej sieci stacji paliw czekali na ten dzień od lat Fot. Shell

Shell będzie budować ładowarki na stacjach, ale nie tylko. Plan jest szerszy

Plany rozbudowy sieci to jedno. Kluczowe jest także to, że Shell, budując ładowarki, chce wyjść poza swoje stacje. Planuje rozwój w oparciu o tzw. destination points, czyli lokalizacje w punktach należących do partnerów programu. Już w przyszłym roku ładowarki Shell Recharge pojawią się przed pierwszymi restauracjami MAX Premium Burgers. To oznacza obecność w takich miastach, jak Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Wrocław.

Użytkownicy BEV chcą spędzać przy ładowarkach jak najmniej czasu. Infrastruktura DC jest zatem niezbędna z perspektywy kierowców samochodów elektrycznych nowej generacji, a w szczególności osób pokonujących pojazdami zeroemisyjnymi dłuższe trasy. Aktualnie sytuacja na tym rynku nie wygląda jednak dobrze. Udział stacji z punktami o mocy powyżej 150 kW nie przekracza dziś w naszym kraju 4 proc. Polska ma w tym zakresie wiele do nadrobienia – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Stało się. Klienci znanej sieci stacji paliw czekali na ten dzień od lat Fot. Shell

Jak korzystać ze stacji DC Shell Recharge 360 kW?

Podstawą korzystania z ładowarek stacji Shell jest aplikacja Shell Recharge lub karta flotowa Shell Card. Na tym jednak nie koniec, bo sieć dedykuje swoje urządzenia także klientom, którzy do tej pory nie korzystali z jej usług. Rozpoczęcie ładowania przy stacji DC jest zatem możliwe poprzez zeskanowanie kodu QR dostępnego na urządzeniu lub za pomocą karty płatniczej.

W przypadku klientów instytucjonalnych atrakcyjną formą płacenia za ładowanie jest karta Shell Card EV. Jej użytkownicy mają bowiem dostęp do jednej z największych sieci roamingowych w Polsce. Obecnie liczy ponad 4400 punktów. Dzieje się tak za sprawą partnerstwa z GreenWay, EV+, Power Dot, Elocity, Noxo Energy, Last Mile Solutions, Pure City, Go-Blue, Horyzont EV, Porsche, Columbus Energy oraz Qwello. W całej Europie Shell Card EV daje dostęp do ponad 600 tys. punktów ładowania.