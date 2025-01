Otwierasz bagażnik, a tam woda. Co robić? Jest kilka możliwych źródeł przecieku

Wielu kierowców starszych samochodów uskarża się na problem, jakim jest przedostawanie się wody do wnętrza. Problem może wywoływać frustrację, zwłaszcza gdy nie do końca znamy przyczynę tego zjawiska. W większości chodzi o zaniedbania eksploatacyjne, takie jak na przykład niedrożność odpływów w podszybiu. Co robić? Jak rozwiązać kłopot?

REKLAMA

Zobacz wideo Młody człowiek podróżował w bagażniku Skody Citigo. Kolega podwoził go na autobus

Skąd woda w aucie? Upewnij się, że to na pewno przeciek

Okazuje się jednak, że nie zawsze chodzi o przeciek i przyczyn tego stanu rzeczy jest więcej. W niektórych pojazdach, gdy powietrze z kabiny miesza się z tym w bagażniku, może dochodzić do wytrącania się wilgoci. Oprócz tego za problemem może stać skraplanie się wody po wewnętrznej stornie klapy bagażnika, o ile bagażnik otwieramy rzadko i nie korzystamy z niego zbyt często. Oprócz tego zwróć uwagę na:

Uszczelki lamp. Jeśli tracą swoje właściwości, woda może przedostawać się pod nimi;

Jeśli tracą swoje właściwości, woda może przedostawać się pod nimi; Klapki wentylacyjne. Uszczelniająca je masa może stwardnieć i pęknąć.

Jak pozbyć się wody z bagażnika? Nie korzystaj z silikonu

Jeśli znasz już źródło problemu, niech nie przyjdzie ci do głowy, by pozbyć się kłopotu poprzez uszczelnianie silikonem. Mechanicy odradzają ten sposób, ponieważ substancja przyspiesza korozję elementów. Warto spytać specjalistę, co poleca, ale zanim to zrobisz, możesz skorzystać z pochłaniacza wilgoci domowej roboty.

bagażnik Fot. Grzegorz Dąbrowski / Agencja Wyborcza.pl

Wystarczy, że wsypiesz do materiałowego woreczka żwirek dla zwierząt, sól, sodę oczyszczoną, a nawet ryż. Gdy zwilgotnieją, nie zapomnij wymienić woreczków na nowe, z kolejną zawartością. Oprócz tego dobrym pomysłem jest rozkładanie w bagażniku kawałków kredy, które również pochłoną wilgoć. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.