Znalazłeś miejsce postojowe, zaparkowałeś auto, wyłączyłeś silnik i wysiadłeś. Czy w tym momencie myślisz o ustawieniu kół? Większość kierowców nie zwraca na to uwagi, bo wydaje się to drobiazgiem. Ale to, czy pozostawisz je skręcone, czy proste, może mieć większe znaczenie, niż sądzisz. Dlaczego warto zwracać na to uwagę?

Czy można parkować ze skręconymi kołami? Ma to swoje plusy

Skręcone koła to nie przypadek. To przemyślane zabezpieczenie, które może poprawić bezpieczeństwo. Na stromych ulicach czy w rejonach o dużych różnicach wysokości skręcenie kół działa niczym dodatkowe zabezpieczenie. Gdyby hamulec ręczny zawiódł, pojazd oprze się na krawężniku lub wyhamuje, co pozwoli uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Co więcej, takie ustawienie może skutecznie ochronić auto przed kradzieżą. Odkręcenie koła w tej pozycji staje się znacznie trudniejsze, ponieważ ograniczony dostęp do śrub wydłuża czas działania. Dla złodzieja to dodatkowe ryzyko, które sprawia, że auto staje się mniej atrakcyjnym celem. Prosty manewr, a korzyści są nie do przecenienia. Mimo to sceptyków nie brakuje i oni też mają swoje racje.

Dlaczego nie zostawiać auta na skręconych kołach? Strach przed naprawami

Czy skręcone koła mogą szkodzić? Niektórzy obawiają się, że takie ustawienie nadwyręża zawieszenie lub układ kierowniczy. Prawda jest taka, że przy wyłączonym silniku wszystkie mechanizmy są w spoczynku, więc ryzyko uszkodzeń jest minimalne. Nowoczesne układy kierownicze są zaprojektowane tak, by działać w różnych pozycjach, dlatego parkowanie ze skręconymi kołami nie powinno sprawiać problemów. Warto jednak pamiętać o kilku zasadach, które pomogą uniknąć potencjalnych awarii.

Zawsze wykonuj manewr skręcania kierownicą, gdy silnik jest włączony. Dzięki temu działa wspomaganie, co odciąża mechanizmy układu kierowniczego i zawieszenie. Nie obracaj kierownicą na postoju.

Nie kręć kołami "do oporu". Wystarczy lekki skręt w jedną ze stron, aby zwiększyć bezpieczeństwo na postoju.

Jeśli po zaparkowaniu koła są zbyt mocno skręcone, wyprostuj je o kilka stopni, aby zredukować napięcie w mechanizmach kierowniczych.

Dzięki tym prostym wskazówkom zaparkujesz bezpiecznie i nie narazisz układu kierowniczego na zbędne przeciążenia. Pamiętaj – kręć kierownicą z wyczuciem, a twoje auto odwdzięczy się długą i bezproblemową służbą. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.