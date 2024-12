Obwodnica Krakowa otwarta. Doszło na niej do pierwszych kolizji. "Dwa zdarzenia drogowe"

Otwarcie północnej części obwodnicy Krakowa to duże wydarzenie nie tylko dla mieszkańców tego miasta. Północna Obwodnica Krakowa ułatwi dojazd nie tylko im, ale wszystkim podróżującym z północy Polski. Ma po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, ale póki co obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100 km/h ze względów bezpieczeństwa. Prawdopodobnie nie będzie to docelowa prędkość, ale w tej chwili ograniczenia terenowe nie pozwalają na podróżowanie z wyższą. Mimo to, a być może właśnie dlatego, doszło na niej już do dwóch kolizji.

Zderzenie dwóch bmw na Północnej Obwodnicy Krakowa. Czy kierowca się ścigał?

Profil na Facebooku o nazwie "Patrol998-Małopolska" zawiadomił, że przy fragmencie trasy S52, która jest częścią obwodnicy Krakowa na wysokości węzła Zielonki w kierunku węzła Modlnica, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wygląda na to, że jeden z kierowców zahamował, a drugi nie utrzymał bezpiecznej odległości i uderzył w tył poprzedzającego pojazdu. Pech chciał, że oba to bmw serii 3. Na miejscu pojawiła się karetka pogotowia i patrol policji, ale nie wiadomo, czy w wyniku zderzenia którykolwiek z uczestników odniósł obrażenia. Jeden z komentujących wpis na Facebooku twierdzi, że zderzenie jest winą kierowcy białego bmw, który próbował się ścigać na drodze ekspresowej z żółtym audi tt, ale nie wiadomo, czy to prawda.

Dodatkowo kilkadziesiąt metrów dalej zderzyły się inne samochody, ale nie znamy szczegółów drugiego zdarzenia. Niezależnie od jego przyczyn, dwie kolizje w tak krótkim czasie od otwarcia Północnej Obwodnicy Krakowa są wyraźnym sygnałem dla wszystkich kierowców, że trzeba na niej uważać. Połączenie nowej trasy szybkiego ruchu, śliskiej nawierzchni i przedświątecznego zamieszania na drogach to dla niektórych zbyt wiele niekorzystnych czynników jednocześnie. Policja i pozostałe służby apelują, żeby nie tylko w tym miejscu zdejmować nogę z gazu. Dzięki temu może uda się bezpiecznie dotrzeć na święta.

W dwóch tunelach na trasie S52 obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h

Północna Obwodnica Krakowa została oddana do ruchu w poranek 23 grudnia. Uroczystego otwarcia dokonał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem. Nowa trasa szybkiego ruchu jest połączona z innymi trzema węzłami drogowymi: Zielonki, Węgrzce i Batowice. Na tym odcinku drogi powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad. Na trasie S52 są też dwa tunele - Zielonki i Dziekanowice - w których ze względu na zakręty i sąsiedztwo węzłów drogowych obowiązuje ograniczenie 80 km/h. Warto o tym pamiętać.