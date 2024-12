Kolejna sieć obniża ceny paliw. Warunki lepsze niż na Orlenie, a rabat nawet do 45 gr/l

Świąteczny czas to okres wzmożonych podróży i częstszych wizyt na stacjach benzynowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, sieć stacji BP ogłosiła specjalną promocję, która obowiązuje od 20 grudnia 2024 r. do 2 stycznia 2025 r. Dzięki niej klienci mogą zatankować paliwo w niższych cenach, korzystając z rabatów nawet do 30 gr/l.

Brytyjska sieciówka wykorzystuje świąteczną promocję do zdobycia nowych użytkowników swojego nowego programu lojalnościowego, dlatego nie obejdzie się bez smartfona.

Jednak to nie koniec dobrych wieści z BP - rabat można zwiększyć nawet do 45 groszy na litrze. Ale po kolei.

Jak skorzystać z promocji świątecznej na BP?

Aby móc tankować taniej, należy spełnić kilka prostych warunków:

Zarejestrować się w aplikacji BPme. Ważne: to nowa aplikacja sieci paliw, wcześniej punkty zbierało się w aplikacji "Payback"

Aktywować kupon promocyjny dostępny w aplikacji.

Zakupić dowolny napój gorący - to oznacza, że wystarczy wydać mniej niż 10 zł wymagane na Orlenie.

Promocja obejmuje paliwo regularne Pb95 z technologią ACTIVE (rabat 30 gr/l) oraz LPG (rabat 10 gr/l).

Jak zdobyć rabat 45 gr. na litrze na stacjach BP?

BP zachęca także nowych klientów do rejestracji w aplikacji BPme. W ramach promocji na start oferowane są rabaty do 45 gr/l na paliwo oraz kawa za symboliczną złotówkę.

Świąteczne rabaty to świetna okazja dla kierowców, którzy w tym okresie pokonują setki kilometrów, odwiedzając rodzinę czy wyjeżdżając na zimowy wypoczynek. Przypominamy, że szczegóły promocji oraz jej regulamin dostępne są w aplikacji BPme, a w przypadku Orlenu w aplikacji Vitay.