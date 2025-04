To Rosjanom nie bardzo wyszło. Oto Łada Niva Sport. Jej osiągi mogą szokować w 2025 r.

Jest dzielna, ale dość wolna. Mała terenowa Łada Niva to jeden z symboli nie tylko Rosji, ale jeszcze minionej epoki, kiedy to ZSRR trzymał się za żelazną kurtyną. Aż trudno uwierzyć, że samochód bez większych zmian produkowany jest od ponad 45 lat. Linię produkcyjną uruchomiono bowiem w 1977 r. Od tego czasu auto stało się ulubieńcem Rosjan. Ceniono ją za prostotę konstrukcji, niezłe przystosowanie do trudnych rosyjskich warunków drogowych i całkiem niezłą dzielność w terenie. Ale i tak było na co narzekać.

Łada Niva miała sporo wad. Wśród nich jedną z najczęściej wytykanych była zbyt skromna moc i mizerne osiągi. Nie jest bowiem tajemnicą, że Rosjanie nie mieli zbyt dużego wyboru jednostek napędowych. I długo zmagali się z problemem w przypadku Nivy. Dopiero po kilkudziesięciu latach pojawiło się coś lepszego. Łada wreszcie zdecydowała się sięgnąć po czterocylindrowy benzynowy motor 1,6 l 16 V. Moc? Ledwie 122 KM. Moment obrotowy też nie imponuje. To zaledwie 151 Nm. Tyle jednak wystarczyło, by nadać Ładzie nazwę Sport.

Łada Niva Sport kontra Dacia Duster 1.2

Nazwa zobowiązuje, nieprawdaż? Można zatem oczekiwać niezłych osiągów. A co wyszło? Ano tyle, że kierowca zwykłej Dacii Duster 1.2 TCe o mocy 130 KM bez trudu objedzie Nivę Sport. Rosjanom nie udało się nawet zejść poniżej progu 10 s w kwestii przyspieszenia od 0 do 100 km/h. Deklarowany czas sprintu to 11,8 s. Prędkość maksymalna też skromna. Trzydrzwiowa Łada Niva Sport rozpędzi się do 162 km/h. To i tak więcej od limitu prędkości obowiązującego na autostradach w Polsce.

Na szczęście nie ograniczono się tylko do wymiany silnika. W ramach technicznych usprawnień poprawiono komponenty silnika (sportowy wałek rozrządu, nowa mapa silnika, zmodyfikowany układ dolotowy i wydechowy), wzmocniono nadwozie i układ hamulcowy (wentylowane tarcze z przodu i nowe hamulce tarczowe z tyłu) oraz zafundowano amortyzatory o sztywniejszej charakterystyce. Wzmocniono także belkę tylnej osi oraz dodano stabilizator. Nivę Sport można poznać jeszcze po jednym rozwiązaniu. W standardzie montowane są 17-calowe dwukolorowe felgi aluminiowe wraz z poszerzonymi nadkolami.

Samochód długo zapowiadano w Rosji. W grudniu 2024 r. udało się nawet uruchomić pilotażową produkcję ograniczonej liczby egzemplarzy. Na seryjną produkcję trzeba było poczekać do początku kwietnia. Symboliczny start miał miejsce 5 kwietnia 2025 r. Datę wybrano nieprzypadkowo. W tym dniu wypadają 48 urodziny Nivy. Wygląda na to, że jeszcze wiele czasu upłynie, zanim na dobre zniknie z salonów w Rosji.

Pozostaje jeszcze kwestia ceny. Najtańsza trzydrzwiowa Niva 1.7 l o mocy 83 KM kosztuje nieco ponad milion rubli (ok. 48 tys. zł). Na Ładę Nivę Sport 1.6 l 122 KM trzeba zaś przygotować 1,69 mln rubli. W przeliczeniu na złotówki to już ponad 78 tys. zł. Materiał na bestseller? W rosyjskich warunkach trudno liczyć na duży sukces.