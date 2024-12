Uważajcie: to zdjęcie nie jest prawdziwe, tak samo jak obietnica najbogatszego człowieka na świecie

Nikt w motoryzacji nie da ci tyle, ile obieca ci Elon Musk. Ewentualnie jak Elon Musk ładnie obieca, to nawet nie musi spełniać. To dwa powiedzenia, które idealnie opisują miarodajność kolejnych słów emitowanych w świat przez miliardera. Tym jednak razem Muskowi udało się nie nagiąć rzeczywistości. Tym razem to nie on obiecał kolejny model Tesli. To element manipulacji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Musk będzie sprzedawać kampera za 17 tys. dolarów?

Sprawa zaczęła się od postu, który pojawił się na Facebooku. Przedstawia on uśmiechniętego Muska na tle elektrycznego kampera. Miliarder wskazuje na auto uniesionym do góry kciukiem. Powód? Ogłosił właśnie wdrożenie do produkcji tego modelu. Ponoć pojazd ma się pojawić w sprzedaży jeszcze w 2025 r. A do tego kamper zostanie okraszony więcej niż atrakcyjną ceną. Za samochód trzeba będzie zapłacić jakieś 17 tys. dolarów. To daje po przeliczeniu 69,1 tys. zł.

17 tys. dolarów za kampera? Musk chyba oszalał. To po prostu grosze i to nie tylko na rynku kamperów. Dziś takie pieniądze trzeba zapłacić za wyjątkowo słabo wykonane Mitsubishi Space Star. W przypadku prawdziwego kampera kwoty są raczej siedmiocyfrowe. Za 50 tys. zł można natomiast kupić jedynie 25-letnie Ducato z zabudową Burnster, które lata świetności dawno ma już za sobą.

Informacja o Tesli jest fałszywa. Zdjęcie zrobiła sztuczna inteligencja

Z powyższą informacją jest jednak jak z dowcipem o samochodach na Placu Czerwonym. Kamper nie będzie kosztował 17 tys. dolarów, bo przynajmniej na razie nie powstanie. Tesla nie ma planów na sprzedaż takiego modelu. Informacja jest zmyślona, stanowi manipulację, a zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Nie wszyscy się jednak zorientowali, że post nie przedstawia prawdziwej informacji. Jak donosi demagog.org.pl, jedna z informacji na Facebooku miała 6,3 tys. reakcji i 330 udostępnień. Nie ma się zatem co dziwić, że fałszywa wiadomość z prędkością światła obiegła cały internet. A wirus elektrycznego kampera rozprzestrzeniał się dalej i pewnie krąży nadal.

Tak jest, bo napisali o tym na Facebooku? To spory błąd

Problem z dezinformacją w sieci i na portalach społecznościowych jest jeden. Czytelnicy ślepo wierzą w takie posty. Z nimi jest trochę jak z telewizją. Kiedyś ludzie mówili, że "tak jest, bo powiedzieli o tym w telewizji". Dziś tak jest, bo napisali o tym na Facebooku czy innej platformie społecznościowej.

Cele dezinformujących postów mogą być różne. Tak czy tak zjawisko jest groźne. Bo w ten sposób roznosi się wirusy oraz przede wszystkim szerzy fałszywe sensacje. Dlatego w sieci lepiej zachować resztkę nieufności. Nie warto też wierzyć zdjęciom, które spokojnie preparuje AI. Szczególnie że większość informacji łatwo jest sprawdzić. Wystarczy otworzyć przeglądarkę w smartfonie i zajrzeć na oficjalną stronę danej firmy. Jeżeli zaoferuje klientom rewolucyjny produkt, z całą pewnością nie będzie zwlekać z jego reklamowaniem w tym właśnie miejscu.