Linia lotnicza pozywa producenta samochodów o naruszeni znaku towarowego

Mahindra zaprzeczyła zarzutom, twierdząc, że jej nowo wprowadzone pojazdy elektryczne "BE 6e" i "XEV 9e" mają zarejestrowane znaki towarowe i nie kolidują z "samodzielnym oznaczeniem '6E'", używanym przez IndiGo.

IndiGo, która posiada 60 proc. udziału w indyjskim rynku lotów krajowych, od lat wykorzystuje "6E" jako znak rozpoznawczy swojej marki, w tym na kartach kredytowych, w programach lojalnościowych i w magazynie pokładowym.

W 48-stronicowym pozwie złożonym w Sądzie Najwyższym w Delhi, IndiGo argumentuje, że Mahindra "celowo próbowała powiązać się z branżą lotniczą", twierdząc, że kształt ich pojazdu przypomina kokpit. Linia lotnicza obawia się, że użycie "BE 6e" przez Mahindrę może zagrozić rozpoznawalności jej znaku towarowego, który od 18 lat jest kluczowym elementem identyfikacji jej usług.

Mahindra podkreśliła w swoim zgłoszeniu giełdowym, że jest "zaangażowana w rozmowy z IndiGo w celu znalezienia polubownego rozwiązania". Firma nie odniosła się jednak do szczegółów pozwu.

Spór ten jest rzadkim przypadkiem konfliktu prawnego między dużymi spółkami notowanymi na giełdzie w Indiach, gdzie podobne przypadki naruszenia znaków towarowych są częste, ale zazwyczaj dotyczą mniejszych firm.

Nowa linia elektrycznych SUV-ów Mahindry, do której należy model "BE 6e", ma konkurować z pojazdami Tata Motors Curvv i Hyundai Creta na dynamicznie rozwijającym się indyjskim rynku kompaktowych SUV-ów, który wzrósł o prawie 20 proc. w pierwszej połowie bieżącego roku fiskalnego.

Indyjski rynek pojazdów elektrycznych, choć wciąż niewielki – stanowiący zaledwie 2 proc. z 4 milionów sprzedanych aut w ubiegłym roku – ma potencjał wzrostu. Rząd Indii dąży do zwiększenia udziału EV w rynku do 30 proc. do 2030 roku.

