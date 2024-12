Microcary, znane również jako lekkie pojazdy czterokołowe (klasa L6e), zdobywają popularność jako niedroga i praktyczna alternatywa dla samochodów, zwłaszcza w mieście. Coraz częściej rodzice kupują je swoim dzieciom na dojazdy do szkoły - w Polsce mogą je prowadzić już 14-latkowie po uzyskaniu prawa jazdy kategorii AM. Jednak wyniki najnowszego testu zderzeniowego przeprowadzonego przez niemiecką telewizję VOX we współpracy z DEKRA ujawniły druzgoczące braki w zakresie bezpieczeństwa tych pojazdów.

Testy zderzeniowe microcarów: katastrofalne wyniki

W badaniu przeprowadzonym na Aixam Access i Citroënie Ami oba pojazdy zostały rozpędzone do 45 km/h - ich maksymalnej prędkości - i uderzyły w deformowalne przeszkody, symulujące zderzenie czołowe z innym pojazdem. Wyniki były jednoznaczne: siły działające na manekiny przekroczyły granice, które człowiek mógłby przeżyć. Eksperci podkreślają, że w realnych warunkach taki wypadek zakończyłby się najprawdopodobniej śmiercią pasażerów.

Braki w wyposażeniu bezpieczeństwa

W przeciwieństwie do tradycyjnych samochodów, microcary podlegają znacznie mniej rygorystycznym normom bezpieczeństwa. Obowiązkowe są jedynie pasy bezpieczeństwa – jak przypomina DEKRA inne elementy, takie jak ABS, ESP czy poduszki powietrzne, są rzadkością, a często nie są dostępne nawet jako opcja dodatkowa. Co więcej, pojazdy te nie wymagają regularnych przeglądów technicznych ani rejestracji, co oznacza, że mogą być użytkowane przez wiele lat bez żadnej kontroli technicznej.

Reakcje producentów

Producenci tłumaczą się specyfiką microcarów. Stellantis (producent Citroëna Ami) podkreśla, że pojazdy te są przeznaczone głównie do użytku miejskiego jako alternatywa dla rowerów czy skuterów, oferując większą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Aixam zwraca uwagę, że techniczne ograniczenia wynikające z dopuszczalnej masy własnej (425 kg bez kierowcy) uniemożliwiają zastosowanie zaawansowanych systemów bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia ekspertów

ADAC ostrzega przed użytkowaniem microcarów na drogach szybkiego ruchu i w nocy. Choć są one bezpieczniejsze niż skutery czy motocykle (dzięki zamkniętemu nadwoziu i pasom bezpieczeństwa), to w przypadku kolizji ryzyko dla pasażerów pozostaje ekstremalnie wysokie. Eksperci sugerują, że microcary nadają się jedynie na krótkie dystanse w miastach, gdzie prędkości są ograniczone, a ryzyko poważnych wypadków mniejsze.

Choć microcary wydają się atrakcyjną opcją dzięki niskim kosztom eksploatacji i łatwemu dostępowi (w Polsce od 14. roku życia z prawem jazdy kategorii AM), wyniki testów zderzeniowych są poważnym ostrzeżeniem. Przy braku odpowiednich regulacji dotyczących bezpieczeństwa te pojazdy stanowią ogromne ryzyko na drogach, zarówno dla ich użytkowników, jak i innych uczestników ruchu. Pełny raport z testów można obejrzeć w programie „auto mobil" na kanale VOX.