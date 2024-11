Czym szef Bugatti i Rimaca jeździ do pracy? Wybór was zaskoczy, ale się wam spodoba

Mate Rimac to motoryzacyjny wizjoner chorwackiego pochodzenia. To on założył fabrykę supersamochodów Rimac. To jego talent na tyle zainspirował Niemców, że powierzyli mu kierowanie firmą Bugatti. Teraz 36-latek postanowił pochwalić się samochodem, którym jeździ na co dzień. Pokazał auto w filmiku opublikowanym na profilu społecznościowym.

Mate Rimac jako auto na co dzień wybrał stare BMW M5

To nagranie stanowi prawdziwą bombę. Bo na swoje "daily" Mate nie wybrał ani Bugatti, ani Rimaca, ani żadnego innego modelu Grupy Volkswagena. Postanowił odkurzyć dawną ofertę bawarskiej konkurencji. Zdecydował się na legendę spod znaku M-Power. Choć ludzi, którzy znają historię Chorwata, to akurat nie powinno dziwić. Sam wielokrotnie mówił np. o tym, że jako 19-latek za pierwsze zarobione pieniądze kupił BMW serii 3 generacji E30 z 1984 r., a następnie zaczął przerabiać je na elektryka. Tak narodziła się jego pasja do zeroemisyjnej motoryzacji.

BMW M5 E39: V-ósemka, osiągi i idealne wyważenie

Wybór jest wyśmienity i to z kilku powodów. Po pierwsze produkowane od 1998 BMW M5 generacji E39 powoli szykuje się do miana kultowego youngtimera. Samochody w dobrym stanie zyskują na wartości. Po drugie za samochodem ciągnie się – w przenośni i dosłownie – wyjątkowy dźwięk pracy V-ósemki. Po trzecie 4,9-litrowy motor benzynowy o oznaczeniu S62B50 zamontowany pod maską sedana oferuje aż 400 koni mechanicznych mocy. Wartość ta w połączeniu z momentem obrotowym sięgającym 500 Nm oznacza czas sprintu do 100 km/h w 5,3 sek.

Ważące jakieś 1800 kg BMW M5 jest prawdziwym dziełem sztuki. Napęd trafia oczywiście na tylne koła. Jest na nie transferowany za pomocą oldskulowej, 6-biegowej, ręcznej skrzyni Getrag. Inżynierowie zadbali o idealne wyważenie pojazdu. To sprawiło, że jego właściwości jezdne nawet dziś mogą robić wrażenie. Rimac wybrał dodatkowo wersję po liftingu. Widać to po kształcie kierowcy. Model został zatem wyprodukowany między rokiem 2000 a 2003.

Ile dziś kosztuje klasyczne BMW M5 E39?

BMW M5 serii E39 powstało w ilości 20 482 sztuki. Wiele z pojazdów niestety skończyło poza utwardzony szlakami. Zostało po prostu rozbitych. Ile takich M-piątek jeździ po drogach do dziś? Tego nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że egzemplarze w takim stanie, jak pojazd Mate Rimaca stają się białymi krukami. I tym samym osiągają zawrotne ceny. W Polsce dostępnych jest aktualnie 7 egzemplarzy. I tylko jeden kosztuje 50 tys. zł. Został wystawiony za taką kwotę, bo jest... niekompletny i pochodzi z USA. Ceny pozostałych nie spadają poniżej 120 tys. zł. A jest też i sztuka, za którą obecny właściciel życzy sobie blisko 280 tys. zł.