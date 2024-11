Zobaczcie, czym przyjechał na wybory Dave Mustaine z Megadeth. Facet ma dobry gust!

Dave`a Mustaine`a raczej nie trzeba przedstawiać fanom muzyki metalowej. To on najpierw był gitarzystą zespołu Metallica, a następnie liderem, wokalistą i gitarzystą thrash metalowej grupy Megadeth. W tym przypadku skupimy się jednak nie na dokonaniach muzycznych 63-latka, a jego... samochodzie.

Ten RAM ma 6,2-litrowy silnik HEMI. To oznacza 702 konie mocy

Dave Mustaine zrobił sobie zdjęcie w drodze na wybory. W drodze, którą pokonywał RAM-em 1500 TRX. Niby mówimy o klasycznym, amerykańskim pick-up`ie. Tyle że w tej wersji auto prezentuje się sportowo, a do tego oferuje mocarny silnik.

RAM-a 1500 TRX wyróżnia np. maska, a konkretnie jej wybrzuszenia i wykonane w niej wloty powietrza. Prezentują się tak, jakby jednostka napędowa chciała się wydostać na zewnątrz. Jeżeli chodzi o sam napęd, ten pochodzi z 6,2-litrowego silnika HEMI. V-ósemka jest sparowana z kompresorem i dostarcza na asfalt astronomiczną wartość na poziomie 702 koni mechanicznych. Moment obrotowy tego układu sięga 881 Nm. Siła jest oczywiście przenoszona na koła za pośrednictwem automatycznej przekładni. Ta ma 8 biegów.

RAM 1500 TRX waży blisko 2,9 tony. Przyspiesza do 100 km/h w 4,5 sek.

RAM 1500 TRX waży "na sucho" jakieś 2880 kg. To jednak nie zmienia faktu, że jest w stanie przyspieszyć do 100 km/h w czasie 4,5 sek. To niewiele wolniej od Audi R8 5.2 FSI. Prędkość maksymalna tego kolosa wynosi blisko 190 km/h. W przypadku popularnego artysty ta kwestia może mieć drugorzędne znaczenie, jednak cennik RAM-a w tej wersji startuje od nieco ponad 98 tys. dolarów. To oznacza, że za pick-up`a trzeba zapłacić przy aktualnym kursie minimum 394 tys. zł.

Ciekawostka na zdjęciu Dave`a Mustaine`a jest jeszcze jedna. Sfotografował się ze swoim synem – Justisem Mustaine`m. Ten tytułuje się na swoim Instagramie mianem managera zespołu Megadeth.