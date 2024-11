Coraz więcej kierowców decyduje się na zakup kamerki samochodowej, dzięki czemu mogą nagrywać to, co dzieje się zarówno w trakcie jazdy, jak i po zaparkowaniu. Niegdyś urządzenie zadziwiało, a dziś to gadżet, który teraz jest już całkiem naturalnym zjawiskiem. Okazuje się jednak, że można przez niego dostać mandat. Gdzie?

Czy kamerki samochodowe są legalne w Polsce? Przydają się w wielu sytuacjach

Według polskich przepisów można używać kamerki samochodowej, ale pod pewnymi warunkami, które zawarte są w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych osobowych (RODO). Oznacza to, że zabronione jest publikowanie nagrań, które naruszają to rozporządzenie.

Filmik z kamerki może być nawet dowodem w sądzie, jeśli ukazuje przebieg jakiegoś ważnego zdarzenia. Okazuje się jednak, że jeśli sami naruszyliśmy jakieś przepisy i zostało to zarejestrowane, nasza "broń" obróci się przeciwko nam i sami możemy zostać ukarani.

W jakich krajach jest zakaz używania kamerki samochodowej?

W jakich krajach jest zakaz używania kamerki samochodowej? Okazuje się, że winnych krajach nie jest tak kolorowo

Jeśli zamierzasz poruszać się samochodem z kamerką w innym kraju, warto znać obowiązujące w nim przepisy. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że nie są one tak "luźne" jak w Polsce.

Nie można używać kamerek samochodowych na przykład w Austrii, Szwajcarii, Luksemburgu i Portugalii. Bardziej restrykcyjne przepisy są na przykład w Niemczech, na Słowacji i w Wielkiej Brytanii. Tam kamerka nie może w żaden sposób wpływać na ograniczenie widoczności kierowców. W Niemczech nie można też nagrywać w trybie ciągłym, a jedynie tylko konkretne drogowe zdarzenia. Jeśli mieszkasz lub poruszasz się po drogach na Węgrzech, nagranie z kamerki musisz usunąć po 5 dniach. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.