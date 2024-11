Dla bezpiecznej i komfortowej jazdy niezbędny jest sprawny układ hamulcowy. Nic więc dziwnego, że nietypowe sygnały, takie jak dziwne odgłosy, budzą niepokój. - To on gwarantuje zatrzymanie pojazdu, a także utrzymanie go w miejscu, na przykład na pochyłości. Dlatego w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek problemów z układem hamulcowym, należy bezzwłocznie jechać do warsztatu - podkreśla Marcin Telej z Euromaster Telgum w rozmowie z portalem auto-swiat.pl. Kiedy właściwie hałas powinien skłonić do wizyty u mechanika?

Co oznaczają odgłosy i piski podczas hamowania? Nie zawsze to powód do niepokoju

Klocki hamulcowe hałasują z różnych powodów, a najczęściej chodzi o ich zużycie. Gdy warstwa cierna, ścierająca się w miarę hamowania, zużyje się do minimum, kierowca może słyszeć charakterystyczny pisk. Z czasem pisk przeradza się w bardzo nieprzyjemny i głośny dźwięk, któremu towarzyszą inne niepokojące i niebezpieczne objawy. To jednak nie zawsze główna przyczyna.

Hamulce mogą piszczeć, gdy klocki są zabrudzone pyłem. To najczęściej spotyka samochody stojące przez długi czas na parkingach lub w garażu. Zwykle dźwięk znika po pewnym czasie, gdy hamulce same oczyszczą się w trakcie jazdy. Dziwne dźwięki możesz także usłyszeć w wilgotny dzień, np. po obfitych opadach. Dlaczego? Nadmierna wilgoć może powodować tworzenie się cienkiej warstwy rdzy na powierzchni tarcz hamulcowych. W trakcie hamowania klocki ją ścierają, co wywołuje wspomniany już hałas. Ten, podobnie jak w przypadku odgłosów wywoływanych przez zabrudzenia, znika po chwili samoistnie. Niepokoić powinien hałas, który utrzymuje się dłuższy czas.

Jak rozpoznać zużyte klocki hamulcowe? To znak, że pora na wizytę u mechanika

Dźwięki takie jak tarcie, piski, metaliczne zgrzyty i szumy, którym towarzyszą gorsza efektywność hamowania i jego wydłużenie, a pojazd ściągany jest na boki, to znak zużycia klocków i koniecznego zarezerwowania wizyty u mechanika. Zignorowanie problemu może prowadzić do zniszczenia także tarczy hamulcowej, a to już oznacza nie tylko poważne zagrożenie w trakcie jazdy, lecz także większe koszty podczas wizyty u mechanika. Wizytę w warsztacie umów także wtedy, gdy świeci się lampka kontrolna układu hamulcowego na desce rozdzielczej. Dlaczego podczas hamowania słychać dziwne odgłosy?