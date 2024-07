W dzisiejszej inżynierii nie istnieją żadne bariery. Na mapie świata jak i Polski powstają budowle na lądzie i w wodzie, które wciąż ustanawiają nowe rekordy. Wpływają na infrastrukturę i przyczyniają się do zmian w komunikacji. Niedługo będziemy mogli się pochwalić kolejnym osiągnięciem inżynieryjnym. Trwa budowa najdłuższego tunelu komunikacyjnego w naszym kraju.

Ile ma najdłuższy tunel w Polsce? Trwa budowa najdłuższego tunelu na mapie kraju

Miano najdłuższego tunelu w Polsce niedługo zostanie przekazane. Będzie przeznaczony dla pociągów. Zostanie wydrążony na trasie będącej częścią odcinka Limanowa - Nowy Sącz. Powstanie w ramach inwestycji Podłęże - Piekiełko. Wartość projektu szacowana jest na ponad 1,9 mld zł netto. Długość tunelu ma wynosić aż 3,8 km i będzie znajdował się pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordark. - To będzie rewolucja dla połączeń między Krakowem a Nowym Sączem. Ta inwestycja jest częścią większego projektu, który nie tylko skróci czas podróży i sprawi, że te połączenia będą efektywne, ale znacznie zwiększy pole manewru dla przewoźników, dla ruchu aglomeracyjnego, tak aby wreszcie można było z Krakowa do Nowego Sącza dostać się w 60 minut. [...] Mamy przed sobą historyczną inwestycję - mówił w marcu 2024 roku minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany przez biznes.interia.pl.

15.05.2024. Tunel średnicowy w Łodzi Fot. Tomasz Stańczak / Agencja Wyborcza.pl

Czas wykonania prac określono na 31 miesięcy. - Przekazaliśmy już plac budowy wykonawcom. Tym samym rozpoczyna się budowa linii kolejowej w kierunku Nowego Sącza. To najdłuższy tunel w Polsce, nie tylko kolejowy, ale także w odniesieniu do tuneli drogowych – wyjaśnia Piotr Hamarnik z biura prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Gdzie znajduje się najdłuższy tunel kolejowy w Polsce? Powstał ponad 100 lat temu

Obecnie tytuł najdłuższego tunelu kolejowego w Polsce dzierży oddany do użytku aż 112 lat temu tunel pod Małym Wołowcem. Znajduje się w województwie dolnośląskim, w okolicach Wałbrzycha. Zlokalizowany jest na trasie kolejowej z Wałbrzycha do Kłodzka. Został wydrążony pod górą Mały Wołowiec o wysokości 720 m n.p.m. w latach 1907-1912. Obiekt mierzy 1601 m. Z kolei znajdujący się tuż obok niego tunel, został wydrążony kilkadziesiąt lat wcześniej tunel i mierzy 1560 m. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.