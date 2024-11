Dziś regularnie korzystamy z aplikacji do nawigacji, a kiedyś kierowcy musieli sobie radzić na inne sposoby. Okazuje się, że przekazywali sobie szereg informacji przy pomocy dłoni lub świateł. Doświadczeni wiedzą więc, co oznacza każdy gest i czasem nawet dziś pokazują je sobie wzajemnie z samochodu. To spore udogodnienie na ulicach, które warto znać.

Co oznaczają trzy palce u kierowcy? Tak zasygnalizujesz "przepraszam i "dziękuję"

Gestów, które rządziły jeszcze w latach 90., podczas dzisiejszych kursów na prawo jazdy już nie uczą. Co ciekawe, kiedyś rzeczywiście można je było znaleźć w podręcznikach, później kierowcy sami je sobie przekazywali, a dziś niektórzy w ogóle nie pamiętają, że istniały.

Jeśli chcesz kogoś przeprosić za zachowanie na drodze, możesz unieść dłoń z trzema palcami (z kciukiem). W przypadku zaś gdy chcesz podziękować, unieś dłoń z pięcioma wyprostowanymi palcami. Ten drugi sposób wielu kierowców praktykuje jeszcze dziś. Choć popularnością cieszą się przeprosiny z wykorzystaniem świateł awaryjnych, nie powinniśmy tego robić. Światła mogą bowiem mylić i wskazywać na niebezpieczeństwo, a kierowca, używając ich w innym celu, wprowadza uczestników ruchu w błąd.

Lewa dłoń w górę to znany gest kierowców. Co oznacza? Każdy powinien wiedzieć Lewa dłoń w górę to znany gest kierowców. Co oznacza? Każdy powinien wiedzieć, Fot. Przemyslaw Skrzydlo / Agencja Wyborcza.pl

Co oznaczają gesty kierowców? Na te też warto zwrócić uwagę

Oprócz "przepraszam" i "dziękuję" są też inne ciekawe gesty, na które warto zwrócić uwagę. Możliwe, że któregoś razu ktoś skieruje je w twoim kierunku, dlatego lepiej wiedzieć, o co chodzi.

Światła awaryjne bez powodu. Na drogach szybkiego ruchu mogą ostrzegać, że zbliżamy się do korka.

Na drogach szybkiego ruchu mogą ostrzegać, że zbliżamy się do korka. Mrugnięcie długimi światłami. Służy zwróceniu uwagi, że ktoś nie ma włączonych świateł.

Służy zwróceniu uwagi, że ktoś nie ma włączonych świateł. Mrugnięcie długimi światłami na skrzyżowaniu. W ten sposób kierowcy mogą zwracać uwagę, że włączyło się zielone światło i można jechać, jeśli ktoś się zagapi i nie zwróci uwagi.

