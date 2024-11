Kłopoty z silnikiem to koszmar każdego kierowcy. Są to kosztowne sprawy, a kiedy silnik nie kręci, wiele osób wyobraża sobie czarny scenariusz. I niepotrzebnie, bo problemy z uruchomieniem auta, nie zawsze wiążą się z ogromnymi wydatkami. Co zrobić, kiedy samochód nie chce odpalić, ale kontrolki się świecą? Okazuje się, że nie trzeba wpadać w panikę.

Dlaczego samochód nie chce odpalić, ale kontrolki się świecą? Oto możliwe scenariusze

Przyczyn nieodpalenia samochodu może być kilka i nie zawsze oznaczają poważne kłopoty. Czasem może być to uszkodzona stacyjka, problem ze świecami lub przewodami zapłonowymi, a także przepalony bezpiecznik np. pompy paliwa albo zapłonu, do którego dochodzi, kiedy natężenie prądu jest zbyt wysokie.

Zdarza się jednak, że przyczyna kłopotów jest poważniejsza. Jeżeli kontrolki się świecą, ale rozrusznik nie kręci, może chodzić o rozładowany akumulator. Jeśli nie ma on wystarczającej mocy, aby odpalić silnik, należy go podładować lub wymienić na nowy. W sytuacji, kiedy elektryka działa sprawnie, a silnik kręci wolno, ale nie chce odpalić, mógł popsuć się również rozrusznik, który trzeba wymienić.

Co zrobić jak auto kręci, ale nie odpala? Sprawdź, co może być powodem takiej sytuacji

Może się także zdarzyć sytuacja, kiedy silnik kręci prawidłowo, ale mimo to nie odpala. W takim przypadku najpopularniejszą przyczyną jest uszkodzona pompa paliwa, która odpowiada za transportowanie benzyny lub oleju z baku do silnika. Kontrolki na desce mogą się świecić, jednak jeśli samochód nie ma dostarczanego paliwa, nie odpali. Drugim powodem może być pusty zbiornik, przez co pompa nie jest w stanie pobrać paliwa i dostarczyć do silnika. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.