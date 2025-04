Niektórzy sądzą, że ten przepis nie jest istotny, ale nic bardziej mylnego. To niezwykle ważne szczególnie w kwestii bezpieczeństwa. Czym jest zasada kąta prostego? Chodzi o sytuację, kiedy zbliżamy się do przejazdu kolejowego, a zapory zaczynają się opuszczać.

Ważna zasada, której nie wszyscy przestrzegają. To proszenie się o tragedię

Zasada kąta prostego mówi, że kierowca może wjechać na przejazd tylko, kiedy zapory znajdują się pod kątem 90 stopni w stosunku do nawierzchni. Nie ma żadnej taryfy ulgowej, a więc w przypadku, gdy szlabany zaczynają się opuszczać, nie można przejechać przez tory. Analogicznie wygląda sytuacja w kwestii podnoszenia zapór. Przejechanie przez przejazd jest możliwe, dopiero kiedy znów będą pod kątem prostym.

Przejazd Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl

Kara za wjechanie na przejazd, kiedy zapory nie są całkowicie otwarte, jest surowa. Prawo o ruchu drogowym jasno wskazuje, że mandat za takie zachowanie wynosi 2 tys. zł, a dodatkowo kierowca otrzymuje 15 punktów karnych.

Co zrobić, kiedy się utknie na przejeździe kolejowym? Wyjście jest jedno

Jeśli kierowca przejedzie przez opuszczające się zapory, istnieje ryzyko, że utknie na torach. W mediach wiele się mówi o osobach, które w pośpiechu usiłują zepchnąć samochód na pobocze. Należy więc pamiętać, że w takim przypadku czas odgrywa ogromne znaczenie i możemy nie zdołać opuścić torów, zanim nadjedzie pociąg. Co wtedy? Rozwiązanie jest jedno. Zapory są tak zaprojektowane, że ich wyłamanie nie jest dużym problemem, dlatego wjechanie w rogatki jest najrozsądniejszym pomysłem i może uratować życie. Czy 2 tys. zł mandatu i 15 punktów karnych to odpowiednia kara za wjechanie na przejazd, kiedy opuszczają się rogatki? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.