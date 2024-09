Nowy rekord toru Silesia Ring. Ustanowiono go w Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance

Próba ustanowienia rekordu okrążenia na torze Silesia Ring w Kamieniu Śląskim odbyła się podczas prasowego wydarzenia Porsche e-Performance Day. Za kierownicą koncepcyjnego samochodu elektrycznego Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance (moc ponad 1000 koni mechanicznych) usiadł Klaus Bachler.

Silesia Ring licząca 3,6 km długości

Austriak, który wraz z Aliaksandrem Małyszkinem i Joelem Sturmem jest obecnie liderem klasyfikacji mistrzostw FIA WEC (w kategorii LMGT3), miał jasne zadanie: wykręcić jak najszybszy czas okrążenia. Regulamin pozwalał mu na wykonanie pięciu kółek, z czego po odrzuceniu pierwszego i ostatniego zostawały trzy pełne okrążenia pomiarowe. Wystarczył najszybszy czas jednego z nich, by ustanowić nowy rekord Silesia Ring. Specjalnie na potrzeby próby przygotowano tor w jego pełnej konfiguracji, liczącej 3,6 km. Już na pierwszym kółku Klaus Bachler zaliczył wynik 1:33,319. Jak się miało potem okazać, to właśnie ten przejazd przeszedł do historii, bo kolejne były o kilka dziesiątych sekundy gorsze.

Z powodu nocnego deszczu poziom przyczepności nie był idealny, ale udało nam się znaleźć dobrą równowagę. Od samego początku chciałem jechać na maksimum i to się udało. Jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się ustanowić rekord toru za kierownicą 718 GT4 e-Performance

- powiedział Klaus Bachler po ustaleniu nowego rekordu Silesia Ring.

Klaus Bachler to fabryczny kierowca Porsche, wicemistrz klasowy Le Mans 24h i aktualny zawodnik Długodystansowych Mistrzostw Świata FIA WEC.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance z rekordem toru Silesia Ring Fot. Porsche

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance

Rekordowe auto to w pełni elektryczny pojazd wyścigowy korzystający z komponentów technicznych Porsche Mission R. To koncepcyjne studium, zaprezentowane na targach IAA MOBILITY 2021 w Monachium, nakreśliło wizję w pełni elektrycznego samochodu wyścigowego GT stworzonego dla przyszłych wyścigowych aktywności klientów. Oba pojazdy bazują na podwoziu sprawdzonego modelu 718 Cayman GT4 Clubsport. Cała technika silnika elektrycznego i akumulatora pochodzi z koncepcyjnego studium, co w trybie kwalifikacji przekłada się na maksymalną moc do 800 kW (1088 KM). W symulowanej rywalizacji kierowca przez 30 minut – tyle trwa wyścig Carrera Cup – stale dysponuje mocą 450 kW (612 KM). Pod względem czasów okrążeń i prędkości maksymalnej GT4 ePerformance dorównuje osiągom obecnego 911 GT3 Cup typ 992. Dzięki zastosowaniu techniki 900 V stan naładowania akumulatora przy pełnej mocy ładowania wzrasta z 5 do 80 proc. w ciągu około 15 minut.

Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance zadebiutowało na Festiwalu Prędkości w Goodwood w 2022 roku. Na potrzeby tego pojazdu przeprojektowało około 6000 części. Kształt samochodu opracował zespół Porsche Style pod kierownictwem designera Granta Larssona. Jego nadwozie wykonano m.in. z kompozytów z naturalnych włókien – ich produkcja ma na celu generowanie mniejszej emisji niż w przypadku porównywalnych materiałów syntetycznych. Testowo wykorzystuje się tu również recyklingowane włókna węglowe. Za sprawą poszerzonych nadkoli samochód jest o 14 cm szerszy niż 718 Cayman GT4 Clubsport. Daje to przestrzeń na szersze, 18-calowe opony wyścigowe Michelin, w których szczególnie duży udział mają materiały odnawialne.