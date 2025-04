Lucid Air ogłoszony mocnym rywalem Tesli w świecie elektryków. Będzie hitem?

Dzięki zaawansowanej technologii, luksusowemu wykończeniu i znakomitym osiągom, Lucid Air zyskuje coraz więcej fanów. Jego innowacyjne podejście do elektromobilności przyciąga uwagę entuzjastów motoryzacji. Samochód prezentuje się całkiem przyjemnie, ale czy warto go kupić?

Co wiemy o powoli wkraczającym na rynek Lucid Air?

Elektryczny sedan Lucid Motors będzie dostępny w czterech wersjach. Model Gran Touring oferuje największy zasięg – można nim przejechać aż 800 km bez ładowania (dokładnie 832 km) i ma moc 588 kW. Jest też wersja o nazwie Edycja Marzeń, która ma moc 794 kW, ale jej zasięg jest nieco mniejszy – wynosi 809 km. Poniżej tych dwóch modeli znajdziemy Lucid Air Touring, który ma moc 456 kW i zasięg 653 km. Na koniec, w ofercie będzie także podstawowa wersja, po prostu nazywana Lucid Air.

Jakie modele Lucid Air możemy już zobaczyć na rynku?

Samochód został zaprojektowany od podstaw przez byłego pracownika Mazdy. To luksusowa limuzyna elektryczna, która wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne. Producent chce, aby był to flagowy model, który będzie lepszy od Tesli. Lucid Air należy do segmentu luksusowych aut elektrycznych, gdzie konkurencja jest jeszcze niewielka. Można wybierać spośród różnych kolorów lakieru i wnętrza, co pozwala dopasować samochód do własnych gustów. Wersje różnią się także detalami, takimi jak chromowane akcenty czy czarne wykończenia.

Twórcy Lucid Air postawili na pierwszym miejscu komfort pasażerów

Opracowywanie coraz mniejszych, ale mocniejszych silników elektrycznych oraz optymalizacja układu napędowego pozwala zaoszczędzić miejsce, co przekłada się na większy komfort dla pasażerów. To podejście wpisuje się w filozofię hiperwydajności, widoczną w każdym aspekcie projektu Lucid Air, od efektywności energetycznej po wykorzystanie przestrzeni. Dzięki temu udało się osiągnąć wyjątkowe połączenie zasięgu, funkcjonalności, wydajności i luksusu.