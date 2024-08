Brawura kierowców utemperowana nie tylko mandatami. Policjanci zrobili to 28 razy

Brawurowa jazda, niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i agresywne zachowania kierujących wobec innych uczestników ruchu, przyczyniają się do tragicznych w skutkach zdarzeń. Dlatego też, policjanci w każdym przypadku ujawnienia niebezpiecznych sytuacji wyciągają surowe konsekwencje.

28 zatrzymanych praw jazdy na co najmniej trzy miesiące

Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy opublikowała komunikat prasowy, z którego dowiadujemy się, że zaledwie jeden patrol operujący w bydgoskiej grupie Speed, przyglądający się w swojej codziennej pracy m.in. kierowcom nieprzestrzegającym ograniczeń prędkości, w samym lipcu zatrzymał uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi aż 28 kierowcom. Każdy ze zmotoryzowanych przekroczył dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym.

O 50 km/h za szybko w obszarze zabudowanym

Oto kilka przykładów nieodpowiedzialności za kierownicą. 3 lipca na ulicy Wyszyńskiego w Bydgoszczy kierowca osobówki został namierzony przy prędkości 134 km/h, przekraczając w ten sposób prędkość o 84 km/h. W stosunku do niego policjanci wystawili mandat w wysokości 2500 zł i 15 punktów karnych. Do tego prawo jazdy zostało zatrzymane na trzy miesiące. Taka sama kara spotkała 6 lipca kierującego autem marki BMW, który na tej samej ulicy pędził z prędkością 159 km/h - to aż o 109 km/h za szybko na tym odcinku drogi.

Przekraczanie prędkości nie dotyczy jedynie kierujących samochodami. Na miernik prędkości grupy Speed wpadł motocyklista, który 8 lipca na wspomnianej ulicy Wyszyńskiego, jechał z prędkością 107 km/h, przekraczając ją o 57 km/h. Motocyklista już wcześniej był karany za zbyt szybką jazdę, dlatego w związku z wykroczeniem popełnionym w recydywie otrzymał mandat w wysokości 3000 złotych, 13 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy.

Ten sam patrol policji w lipcu zatrzymywał uprawnienia kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość również na ulicy Fordońskiej oraz Nowotoruńskiej w Bydgoszczy. 2000 złotych mandatu i 14 punktów karnych otrzymał w dniu 16 lipca zmotoryzowany, który jechał za szybko o 62 km/h. Mandat 1500 i 13 punktów karnych odebrał inny kierowca, który 23 lipca został przyłapany na jeździe Skodą Octavią z prędkością 102 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h.