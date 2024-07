Strefa Czystego Transportu została wprowadzona po to, żeby obniżyć emisję zanieczyszczeń. Swobodnie mogą się po niej poruszać wyłącznie pojazdy, które spełniają określone normy. W Warszawie STC obejmuje 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Obostrzenia będą wprowadzone etapami. Pierwszy z nich rozpoczął się w lipcu 2024 roku. Kolejne będą w 2026, 2028, 2030 oraz 2032.

REKLAMA

Zobacz wideo Bosak o strefach czystego transportu: Powszechna inwigilacja, ogromne kary

Kto może wjechać do Strefy Czystego Transportu w Warszawie? Jakie są korzyści?

W pierwszym etapie STC objęło ok. 2 proc. zarejestrowanych aut. Są to najstarsze i bardzo szkodzące powietrzu pojazdy. Według prognoz ich zniknięcie przełoży się na spadek 11 proc. NOX (tlenki azotu) i 20 proc. PM (pył zawieszony). O granicach strefy informują znaki D-54 oraz D-55. Póki co do warszawskiej Strefy Czystego Transportu mogą wjechać:

Pojazdy z silnikiem benzynowym, które w roku wdrożenia mają maksymalnie 27 lat,

Pojazdy z silnikiem Diesla, które w roku wdrożenia mają maksymalnie 19 lat.

Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu w stolicy było możliwe dzięki zapisom Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 2018 roku. Do tej pory o jej powołaniu decydował miejski samorząd. Teraz ma się to zmienić. W kwietniu 2024 roku Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia nowelizacji ustawy. Pod koniec roku mają zostać wprowadzone nowe zasady.

Strefa czystego transportu Fot. Jakub Porzycki / Agencja Wyborcza.pl

Strefy czystego transportu w Polsce. Trzy miasta mogą być zmuszone je wprowadzić

Na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można przeczytać, jakie zmiany planuje wprowadzić rząd. Przede wszystkim STC nie będą dobrowolne, tylko przymusowe. Zostaną wprowadzone "na terenie miast o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców, gdzie według pomiarów prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zostanie odnotowane przekroczenie dopuszczalnego średniorocznego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu NO2". W 2023 roku przekroczenie średniorocznej zawartości NO2 zanotowano w czterech miastach:

Warszawa,

Kraków,

Wrocław,

Katowice.

Można się więc spodziewać, że strefy czystego transportu zaraz po Warszawie obejmą Kraków, Wrocław i Katowice. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.